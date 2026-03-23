Krzysztof Stanowski ostro u Kuby Wojewódzkiego. "Myślę, że trochę mnie nie lubisz"

Szczery Stanowski w rozmowie z Wojewódzkim

Krzysztof Stanowski pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Dziennikarz sportowy nie unikał odpowiedzi na trudne pytania, a dodatkowo gwiazdor TVN nie bał się pytać o niewygodne tematy. Już na samym początku programu poleciały iskry. "Myślisz, że między nami jest jakiś konflikt społeczno-kulturowy, między Krzysztofem Stanowskim i Kubą Wojewódzkim?" - zapytał Kuba Wojewódzki. Były kandydat na prezydenta Polski nie zwlekał z odpowiedzią i szybko powiedział, co tak naprawdę myśli. Stanowski uważa, że Wojewódzki tak naprawdę go nie lubi! Ma swoje powody.

"Regularnie mnie tu podszczypywaliście"

Choć Krzysztof Stanowski przyjął zaproszenie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, tak naprawdę uważa, że w prowadzący programu nie mają o nim dobrego zdania. To wrażenie oparte jest na wypowiedziach, które słyszał w podcaście w przeszłości.

Przekaz, który starasz się budować, być może czasami jest przeze mnie lub przez osoby z mojego otoczenia osłabiany. To mnie irytuje, trochę nakręca. Myślisz sobie wtedy: "dowaliłbym mu". Zresztą był taki moment w waszych podcastach, że regularnie mnie tu podszczypywaliście. Docierało to do mnie - mówił Krzysztof Stanowski w odpowiedzi na pytanie Kuby Wojewódzkiego w podcaście WojewódzkiKędzierski.

Czy Stanowski nie lubi Wojewódzkiego?

Kuba Wojewódzki drążył temat i chciał zostawić tematy polityczne z boku. Dopytywał Stanowskiego, czy jest pomiędzy nimi jakiś zgrzyt wynikający z ich wspólnej branży lub po prostu prywatnie. "Czy jest coś głębiej, co nas pozornie, a może niepozornie bardzo dzieli? Jakieś podejście do rzeczy ważnych, najważniejszych? Czy masz takie odczucie?" - pytał gwiazdor TVN-u. Okazuje się jednak, że wbrew temu, co Stanowski powiedział wcześniej, nie czuje żadnych negatywnych emocji w stosunku do Kuby.

Ja nie mam w ogóle do siebie żadnych złych emocji, muszę to powiedzieć. Nawet jak mnie w pewien sposób atakujesz, to wiem, że taki po prostu jesteś, to jest element tej branży - zapewniał założyciel Kanału Zero.

Quiz o Kubie Wojewódzkim Pytanie 1 z 10 Jak na drugie imię ma Kuba Wojewódzki Janusz Władysław Stanisław Następne pytanie