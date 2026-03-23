Krzysztof Stanowski ostro u Kuby Wojewódzkiego. "Myślę, że trochę mnie nie lubisz"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-23 22:48

Krzysztof Stanowski był gościem programu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Dziennikarz i były kandydat na prezydenta RP nie gryzł się w język. Już na początku rozmowy wypomniał Wojewódzkiemu, że wie, że nie jest do niego dobrze nastawiony. "Myślę, że trochę mnie nie lubisz" - powiedział na starcie programu. O co mu chodziło?

Szczery Stanowski w rozmowie z Wojewódzkim

Krzysztof Stanowski pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Dziennikarz sportowy nie unikał odpowiedzi na trudne pytania, a dodatkowo gwiazdor TVN nie bał się pytać o niewygodne tematy. Już na samym początku programu poleciały iskry. "Myślisz, że między nami jest jakiś konflikt społeczno-kulturowy, między Krzysztofem Stanowskim i Kubą Wojewódzkim?" - zapytał Kuba Wojewódzki. Były kandydat na prezydenta Polski nie zwlekał z odpowiedzią i szybko powiedział, co tak naprawdę myśli. Stanowski uważa, że Wojewódzki tak naprawdę go nie lubi! Ma swoje powody.

"Regularnie mnie tu podszczypywaliście"

Choć Krzysztof Stanowski przyjął zaproszenie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, tak naprawdę uważa, że w prowadzący programu nie mają o nim dobrego zdania. To wrażenie oparte jest na wypowiedziach, które słyszał w podcaście w przeszłości. 

Przekaz, który starasz się budować, być może czasami jest przeze mnie lub przez osoby z mojego otoczenia osłabiany. To mnie irytuje, trochę nakręca. Myślisz sobie wtedy: "dowaliłbym mu". Zresztą był taki moment w waszych podcastach, że regularnie mnie tu podszczypywaliście. Docierało to do mnie - mówił Krzysztof Stanowski w odpowiedzi na pytanie Kuby Wojewódzkiego w podcaście WojewódzkiKędzierski.

Czy Stanowski nie lubi Wojewódzkiego?

Kuba Wojewódzki drążył temat i chciał zostawić tematy polityczne z boku. Dopytywał Stanowskiego, czy jest pomiędzy nimi jakiś zgrzyt wynikający z ich wspólnej branży lub po prostu prywatnie. "Czy jest coś głębiej, co nas pozornie, a może niepozornie bardzo dzieli? Jakieś podejście do rzeczy ważnych, najważniejszych? Czy masz takie odczucie?" - pytał gwiazdor TVN-u. Okazuje się jednak, że wbrew temu, co Stanowski powiedział wcześniej, nie czuje żadnych negatywnych emocji w stosunku do Kuby.

Ja nie mam w ogóle do siebie żadnych złych emocji, muszę to powiedzieć. Nawet jak mnie w pewien sposób atakujesz, to wiem, że taki po prostu jesteś, to jest element tej branży - zapewniał założyciel Kanału Zero.

Super Express Google News
Quiz o Kubie Wojewódzkim
Pytanie 1 z 10
Jak na drugie imię ma Kuba Wojewódzki
Krzysztof Stanowski i Kuba Wojewódzki
Galeria zdjęć 22
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Kuba Wojewódzki
KRZYSZTOF STANOWSKI