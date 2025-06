Mieczysław Hryniewicz (75 l.) zadebiutował w serialu "Droga", rozgłos przyniosła mu rola taksówkarza w kultowych "Zmiennikach". Ogromną popularność przyniosła mu rola Włodka Zięby w serialu "Na Wspólnej. Aktor już od przeszło 20 lat wciela się w postać ciepłego, dobrego męża serialowej Marii, granej przez Bożenę Dykiel (77 l.).

Pod koniec lutego aktorka poinformowała, że odchodzi z "Na Wspólnej". Pojawiły się doniesienia, że z serialu zniknie również Włodek. Wiadomo już, że Mieczysław Hryniewicz, wbrew plotkom, nie odchodzi z hitu TVN. Jego bohater znika tylko na serialowe dwa tygodnie, podczas których odwiedzi żonę w Hiszpanii.

W rozmowie z "Super Expressem" aktor wyznał, dlaczego nie ma zamiaru odchodzi z serialu. Porównał go przy tym do innych produkcji.

Marii nie ma w Polsce, ale bar funkcjonuje i ma się świetnie. Ja gram bo to świetna produkcja, która inspiruje i daje do myślenia. Nasz serial wyróżnia się tym, że u nas jest łagodniej i nie ma w nim dużo rozbieranych i odważnych scen. To mi się podoba, bo w tych czasach seks w telewizji wyskakuje na każdym rogu, a przecież dobre są niedopowiedzenia, bardziej subtelne sceny.

U nas jest dużo szpitala, kryminału... Jest zdecydowanie moralniej niż u konkurencji. Bardzo mnie rozbawiło, jak kiedyś zaczepiła mnie pani na ulicy i powiedziała, że ogląda "Na Wspólnej" z dziećmi 9-letnim i 11-letnim i te wszystkie seriale mylą się dzieciom. I jedno z nich pyta się wtedy nagle tej pani: "Mamo, to "Na Wspólnej" to ten serial, gdzie jest tak dużo seksu?". Bardzo mi się to spodobało i mnie rozbawiło. Jak widać każdy ma swoje granice - mówił ze śmiechem.