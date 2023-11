Gwiazdor TVN z dzieckiem odwiedził grób malutkiego syna. Wzruszające zachowanie chłopca na cmentarzu

likp 18:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dla dzieci Dzień Wszystkich Świętych to święto, które bardzo trudno im zrozumieć. Maluchy nie bardzo wiedzą, co to jest śmierć i dlaczego odwiedza się cmentarze. Popularny dziennikarz TVN Wojciech Bojanowski - podobnie jak miliony innych Polaków - zabrał swojego syna na groby. Musiał to być trudny moment, bo gwiazdor TVN z dzieckiem odwiedził grób swojego drugiego syna. Zachowanie chłopczyka na cmentarzu wzrusza.