Tomasz Jakubiak - kucharz z pasją, promotor polskiej kuchni regionalnej, prowadzący programy kulinarne i ulubieniec widzów - odszedł po przegranej z ciężką chorobą. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem kulinarnym, mediami i tysiącami fanów. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły wielu przyjaciół, współpracowników i ludzi, dla których Jakubiak był inspiracją. Wśród żegnających go osób znalazł się Wojciech Modest Amaro – pierwszy w Polsce zdobywca gwiazdki Michelin. Jego przemówienie poruszyło wszystkich obecnych.

Wojciech Modest Amaro nie ukrywał emocji, gdy stanął przy mikrofonie. Jego słowa były pełne szacunku, wspomnień i autentycznej tęsknoty. W przemówieniu nie zabrakło także refleksji o misji, którą Jakubiak realizował przez całe życie – popularyzacji polskiej kuchni.

Wystąpienie Wojciecha Modesta Amaro było jednym z najbardziej poruszających momentów uroczystości pogrzebowej Tomasza Jakubiaka. Słowa przyjaciela i mistrza kuchni przypomniały wszystkim, że strata takiego człowieka boli, ale jego życie powinno być dla nas inspiracją. Bo Tomasz Jakubiak nie był tylko kucharzem – był człowiekiem z pasją, który żył intensywnie, kochał ludzi i dzielił się z nimi tym, co miał najlepszego. I choć jego miejsce przy stole pozostanie puste, to pamięć o nim będzie zawsze obecna – w smakach, wspomnieniach i sercach tych, których poruszył.

Zostałem poproszony przez rodzinę Tomka, aby przypomnieć, jakim był człowiekiem. Wszyscy pamiętamy jego charyzmę, otwartość i niepowtarzalne poczucie humoru. Miał niezwykły apetyt na życie – to poruszało każdego, kto go spotkał. Z życia czerpał pełnymi garściami. W ostatnich dniach przez media przewinęły się setki dowodów na to, jak wyjątkowy miał dar – zbliżania do siebie ludzi, zarówno młodszych, jak i starszych. Zarażał uśmiechem, energią i pozytywną obecnością. Aż dziwne, że nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się osobiście. Poznałem Tomka na drodze cierpienia. Połączyła nas przyjaźń – oparta na prostych, szczerych odruchach serca. Pokazał wtedy pełnię swojego człowieczeństwa. Tak mogę określić jego heroiczną walkę o życie. Był człowiekiem, który poszukiwał Boga, kontemplował wiarę. Był świadomy końca, ale nigdy się nie poddawał. Ktoś może powiedzieć: "Tomek przegrał walkę z chorobą". Ale to nieprawda. Tomek niczego nie przegrał. Na ostatnim odcinku swojego życia wygrał wszystko. Wygrał naszą pamięć. Wygrał nasze serca. Wygrał nasz podziw i nasz szacunek. Wygrał nieśmiertelność. Będzie zapamiętany. Będzie wspominany. Będzie uhonorowany – nie tylko w naszych sercach, ale i na kartach historii. Nie tylko tej gastronomicznej. Tomek odszedł 30 kwietnia – w dniu ustanowionym przez Jana Pawła II jako święto. A dziś, gdy się z nim żegnamy, przypada święto Matki Bożej Fatimskiej – tej, która uratowała Jana Pawła II w zamachu. (...) Wierzę, że jesteś teraz w rękach Maryi, która prowadzi Cię do Chrystusa. Jesteś otoczony przez ludzi, którzy Cię kochają – przez żonę, syna, mamę, całą rodzinę i przyjaciół. Tak, jak chciałeś – nie jesteśmy ubrani na czarno. Bo Ty żyjesz w nas. Żyjesz w niebie. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za każdą pomoc – również tę finansową – i za całe dobro. Tomku, skoro życie to tylko chwila, spotkamy się w niebie. Tam, gdzie Ojciec przygotowuje ucztę z mięsa i wina. Czuwaj teraz nad swoją rodziną – oni Cię bardzo potrzebują. Ty wiesz. Bo kochasz. A oni kochają Ciebie. Do zobaczenia w niebie - powiedział podczas pogrzebu Wojciech Modest Amaro.