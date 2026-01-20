Wokalista kultowej grupy nie może śpiewać. Zespół stanął przed ścianą – choroba wymusiła decyzję

To miał być czas powrotu, nowej energii i koncertowych spotkań z fanami. Zespół Bielizna – legenda Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej – niedawno wydał nowy album i zapowiedział trasę. W cieniu tych planów rozgrywał się jednak dramat lidera grupy.

Jarek Janiszewski zmaga się z chorobą. Co dalej z zespołem Bielizna?

Jarek „Doktor” Janiszewski, wokalista i autor tekstów, doznał porażenia nerwu twarzowego. Choroba okazała się znacznie poważniejsza, niż początkowo przypuszczano. Muzyk przez kilka tygodni przebywał w szpitalu, a skutki schorzenia dotknęły podstawowych funkcji – mimiki, mowy, a przede wszystkim śpiewu. Dodatkowo stracił wzrok w jednym oku.

Dla zespołu był to moment graniczny. Bielizna zawsze była nierozerwalnie kojarzona z charakterystycznym głosem i tekstami Janiszewskiego. Bez niego trudno wyobrazić sobie koncerty w dotychczasowej formie. A jednak muzycy musieli podjąć decyzję – trudną, ale konieczną.

W oficjalnym komunikacie przekazali, że lider rozpoczął długą rehabilitację, która według lekarzy może potrwać nawet rok. Wspólnie z nim postanowili jednak, że działalność zespołu nie zostanie zawieszona. To oznaczało jedno: na scenie Bielizny musi pojawić się inny wokalista.

Bielizna gra dalej. Kto zastąpi Jarka Janiszewskiego na scenie?

Na czas nieobecności Janiszewskiego jego rolę przejął Waldek „Valdi” Kasperkowiak – doświadczony muzyk związany ze sceną alternatywną od lat 80., znany z licznych projektów i współprac. Dla fanów była to wiadomość zaskakująca, ale – jak podkreśla zespół – jedyna, która pozwala kontynuować koncerty i spotkania z publicznością.

Mając pełen skład planujemy nie tylko zagrać w tym roku koncerty w różnych miejscach w Polsce, ale również rozpocząć pracę nad kolejną płytą studyjną. Doktor będzie oczywiście uczestniczył w jej tworzeniu, jako aranżer i przede wszystkim autor nowych tekstów

Muzycy uspokajają jednak, że Janiszewski nie znika z Bielizny. Wręcz przeciwnie – mimo problemów zdrowotnych pozostaje ważną częścią zespołu. Ma uczestniczyć w pracy nad nowym materiałem jako autor tekstów i aranżer. Głos odda na scenie komuś innemu, ale jego artystyczna obecność pozostanie.

Bielizna - legenda polskiej alternatywy

Bielizna istnieje od 1984 roku i przez cztery dekady była symbolem bezkompromisowej alternatywy, ironii i społecznego komentarza. Dla fanów to nie tylko zespół, ale fragment historii polskiej muzyki. Tym bardziej wiadomość o chorobie lidera wywołała ogromne poruszenie. Choć decyzja o zastępstwie była bolesna, zespół jasno daje do zrozumienia: to nie koniec, lecz próba przetrwania. Próba, w której zdrowie Jarka Janiszewskiego jest ważniejsze niż sceniczna rutyna.

Fani trzymają kciuki za jego powrót. A Bielizna – mimo dramatycznych okoliczności – idzie dalej. Inaczej, ostrożniej, ale wciąż wierna sobie.