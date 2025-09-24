Wokalistka exMaanam zaatakowana! Paraliż ciała, depresja i stany lękowe. "Obleję cię kwasem"

2025-09-24 13:18

Karolina Leszko, wokalistka zespołu exMaanam, wróciła wspomnieniami do początków swojej kariery. Ludzie, którzy zarzucali jej kopiowanie Kory, zmienili życie artystki w piekło. Leszko mocno to przeżyła. - Paraliż ciała, depresja, stany lękowe - wyliczała przypadłości, których się nabawiła. W pewnym momencie musiała nawet zrobić przerwę w karierze, bo dostawała groźby śmierci. "Obleję cię kwasem", grzmiał jeden z agresorów. Szczegóły są wstrząsające.

Karolina Leszko to wokalistka zespołu exMaanam, który został utworzony przez członków legendy polskiego rocka - Maanam. Ekipa wykonuje utworu oryginalnego zespołu, chcąc kontynuować jego spuściznę i szerzyć największe przeboje, co jednak nie każdemu się podoba. Jak ujawnia Karolina Leszko, na początku działalności mierzyła się z ogromną krytyką, głównie w związku z zarzutami, że będzie próbowała zostać "kopią Kory".

- Tak na dobrą sprawę, to tak, jakby Micka Jaggera ktoś teraz zastąpił, ja to też w pewnym sensie rozumiem. Ale ja nigdy w życiu Kory nie zamierzałam i nie zamierzam Kory zastępować czy rywalizować, absolutnie

- zapewniała wokalistka.

Gwiazda exMaanamu nie ukrywa, że dostała na "dzień dobry" potężne baty, a hejty i pogróżki narosły do takich rozmiarów, że była zmuszona na jakiś czas odejść z zespołu.

- To było coś strasznego, bardzo. Ja jestem wysoce wrażliwą osobą i strasznie to przeżyłam. Wtedy, na czas mojej nieobecności, zastępowała mnie Agnieszka

- tłumaczyła.

Z jakimi głosami opinii publicznej się spotykała? Niektóre z nich wywołują ciarki na plecach. Szczegóły poniżej.

"Podróbka Kory", "obleję cię kwasem", "nie masz prawa śpiewać". Karolina Leszko o przerażającym hejcie

Karolina Leszko, która gościła w programie "Halo, tu Polsat", opowiedziała o niełatwych początkach swojej kary. Wyliczała, jakimi inwektywami ją obrzucano i z jak dużą krytyką, w zasadzie hejtem, musiała się mierzyć.

- Dostawałam pogróżki typu "obleję się kwasem", jesteś taka i siaka, "podróbka Kory", "nigdy jej nie zastąpisz", "dno". Mówili, że nie mam prawa wyjść na scenę i śpiewać. To do mnie bardzo docierało, choć dwanaście lat temu hejt dopiero się rozkręcał - wyznała Karolina Leszko z zespołu exMaanam. - Dostałam depresji, miałam silne ataki paniki, wykręcało mi twarz i ręce przed występami, paraliżowało mi całe ciało. Któregoś dnia po prostu nie wstałam z łóżka - wyliczała.

Artystka nie ukrywa, że w przezwyciężeniu tego wszystkiego pomogła jej terapia, na którą musiała się udać. Później, w 2024 roku, zdołała wrócić na scenę, a dziś zespół cieszy się popularnością. Karolina Leszko tym samym udowodniła, że nie można się poddawać, nawet jeśli początki są trudne, choć tego typu słowa i groźby - niezależnie od tego, czy komuś podoba się nowa forma zespołu, już bez Kory - nigdy nie powinny paść.

