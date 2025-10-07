WOW! Anna Próchniak nominowana do BAFTA Scotland! Aktorka zachwyciła w „Tatuażyście z Auschwitz"

Anna Próchniak nominowana do nagrody BAFTA Scotland! Aktorka zachwyciła jury swoją rolą w serialu "Tatuażysta z Auschwitz". Szkocki oddział Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych postanowił docenić kunszt Polki i nominować ją w kategorii "najlepsza aktorka w filmie bądź serialu". Anna Próchniak pojawia się tam tuż obok takich gwiazd jak Tilda Swinton czy Saoirse Ronan. Szczegóły poniżej.

Anna Próchniak, polska aktorka o imponującym dorobku artystycznym, została nominowana do prestiżowej nagrody BAFTA Scotland, przyznawanej przez szkocki oddział Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Miejsce w tym zaszczytnym gronie zapewnił jej występ w serialu "Tatuażysta z Auschwitz", którym zachwyciła zagraniczną widownię i jury. W kategorii "najlepsza aktorka w filmie bądź serialu" Próchniak zmierzy się z takimi sławami jak Tilda Swinton (nominowana za rolę w filmie "Koniec") czy Saoirse Ronan (nominowana za rolę w dramacie "Wygon"). Ten ostatni zdobył zresztą najwięcej nominacji. To oczywiście wcale nie oznacza, że Anna Próchniak nie ma szans na wygraną - wręcz przeciwnie, Polka jak najbardziej może wygrać w swojej kategorii.

"Tatuażysta z Auschwitz" wywołał spore zamieszanie w branży, a produkcja powstała na kanwie prawdziwej historii miłości dwojga więźniów w obozie koncentracyjnym, którą opisała najpierw w powieści Heather Morris. Książka stała się bestsellerem, a potem doczekała się ekranizacji, w której zagrała między innymi Anna Próchniak, wcielając się w rolę ukochanej głównego bohatera. Teraz zawalczy o nagrodę BAFTA Scotland z pięcioma pozostałymi aktorkami. Szczegóły poniżej.

Anna Próchniak ma szansę otrzymać nagrodę BAFTA. Wielka gala już 16 listopada 2025 roku

Kto walczy o nagrodę oprócz Anny Próchniak? Jak podaje PAP,wśród nich są praktycznie same gwiazdy. - Saoirse Ronan i Tildy Swinton nie trzeba nikomu przedstawiać. Oprócz nich i Próchniak nominowana jest jeszcze Catherine McCormack znana z historycznej epopei „Braveheart – Waleczne serce”. Została wyróżniona za rolę w serialu „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”. Karen Gillan („Avengers”) nominację przyniósł serial „Douglas Is Cancelled”, a Izuce Hoyle występ w serialu „Big Boys” - czytamy.

- Najwięcej nominacji do BAFTA Scotland otrzymał w tym roku dramat „Wygon”, opowiadający o walczącej z uzależnieniem młodej dziewczynie, która powraca na rodzinne Orkady. W sumie film Fingscheidt otrzymał cztery nominacje, w tym dla najlepszego filmu roku. Powalczy w niej z takimi produkcjami jak: „On Falling” z polskim akcentem w postaci występu Piotra Sikory, oraz „Tummy Monster” w reżyserii Ciarana Lyonsa - podaje PAP.

Gala rozdania nagród BAFTA Scotland odbędzie się w niedzielę, 16 listopada 2025 roku, w hotelu DoubleTree by Hilton Glasgow Central w Glasgow. Galę poprowadzi szkocka dziennikarka radiowa i telewizyjna Edith Bowman. Anna Próchniak z pewnością się tam pojawi. Redakcja "Super Expressu" trzyma kciuki za sukces Polki!

