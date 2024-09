To ona może wygrać nową edycję "The Voice of Poland"! Takiego głosu nie było od dawna. Petarda

Ukochana Antka Królikowskiego urodzi syna czy córkę? Już wiadomo, choć to tajemnica!

Informacja wypłynęła do sieci

Klamka zapadła! Robert Gawliński usłyszał decyzję. To już potwierdzone

„Nasz nowy dom” to jeden z tych programów, które nie tylko przyciągają uwagę widzów, ale też wzruszają i inspirują. Emitowane na antenie Polsatu show zyskało ogromną popularność. Ekipa remontowa pod wodzą Eli Romanowskiej, a wcześniej Katarzyny Dowbor, regularnie wyrusza w Polskę, by w ciągu zaledwie kilku dni odmienić życie ludzi, którzy marzą o bezpiecznym i wygodnym miejscu do życia.

Zobacz też: Polsat ogłasza zmiany w programie "Nasz nowy dom". Do ekipie Eli Romanowskiej dołącza tajemniczy mężczyzna

Wyjątkowo wzruszające otwarcie nowego sezonu "Naszego nowego domu"

Odcinek wyemitowany w czwartek, 12 września był pod wieloma względami wyjątkowy. Tym razem ekipa zawitała do Skierniewic, gdzie zajęła się nie prywatnym domem, a mieszkaniem treningowym dla młodych, niepełnosprawnych osób, które wbrew przeciwnościom i chorobom, uczą się samodzielnego życia. Zgrany zespół Eli Romanowskiej dwoił się i troił, by lokum, w którym młodzi ludzie uczą się podstawowych życiowych czynności, był miejscem wyjątkowo wygodnym, praktycznym i pięknym. Oczekiwania były więc ogromne, a efekt musiał być spektakularny.

Nie przegap: Zdumiewające, do czego posunęła się Romanowska. Pierwsza taka sytuacja w programie "Nasz nowy dom". Przesadziła?

Wpadka budowlańca z ekipy Wiesia. Marta załamała ręce

Projekt przygotowała Marta Kołdej, a pracami remontowymi zajęła się ekipa Wiesia Nowobilskiego. Nie obyło się jednak bez wpadek i chwili nerwowej atmosfery. Otóż jeden z budowlańców pomylił płytki. Te, które miały zdobić ściany łazienki, wylądowały w kuchni. Z kolei kolorowa kuchenna terakota zawisła w łazience. Gdy projektantka wykryła pomyłkę, było już za późno na poprawki, wszystkie płytki mocno trzymały się ścian.

Po prostu stać i płakać.

- rzuciła zrezygnowana, a w jej oczach widać było rozczarowanie. Napiętą sytuację szybko rozładowała niezawodna Ela Romanowska, której omyłkowe wykonanie bardzo się spodobało.

Ela jest całym sercem za mną.

- cieszył się budowlaniec, który oczywiście przyznał się do błędu.

Zobacz: Wielu to nurtowało. Wreszcie Romanowska wyłożyła karty na stół. Zdradziła, ile naprawdę trwa remont

Efekt finalny przeszedł najśmielsze oczekiwania. W Skierniewicach powstało mieszkanie treningowe marzeń

Mimo pomyłki końcowy efekt remontu mieszkania okazał się znakomity, a finał programu był chyba jednym z najbardziej wzruszających momentów w jego historii, co docenili również widzowie. Eksplozja radości, nadzieja na lepsze jutro i ogrom wdzięczności aż wylewały się z serc bohaterów tego odcinka. Aż trudno było powstrzymać łzy.

Oglądałam wczoraj i płakałam razem z nimi i cieszyłam się ich szczęściem. Zrobiliście kawał naprawdę mega dobrej roboty, wyszło wam to super, a odcinek był cudowny.

Szczera radość, jakie emocje tym młodym ludziom towarzyszyły. Są cudowni.

- czytamy w komentarzach. Oglądaliście ten odcinek? Macie podobne odczucia?

Jak zgłosić się do programu "Nasz nowy dom"?

Każda rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i mieszka w bardzo złych warunkach, może zgłosić się do „Naszego nowego domu”. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie programu i opisać swoją historię oraz warunki mieszkalne. Ekipa programu wybiera najbardziej potrzebujące rodziny i wyrusza na pomoc, często do małych miejscowości i wsi, gdzie dostęp do remontów i fachowej pomocy jest ograniczony.

Polecamy galerię: Kultowe momenty z programu "Nasz nowy dom"

Bohaterowie "Nasz nowy dom" zagrali w "Pierwszej miłości" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.