Tomasz Sianecki program "Szkło kontaktowe" prowadzi w TVN24 już od 18 lat. Przez ten czas niejedno widział i niejedną wpadkę zaliczył. Największy skandal związany z TVN i "Szkłem kontaktowym" wybuchł jednak za sprawą Krzysztofa Daukszewicza, gdy spytał on jakiej płci dziś jest Piotr Jacoń. Mimo że satyryk nie chciał nikogo urazić i jego wypowiedź odnosiła się do słów Jarosława Kaczyńskiego, zrobiła się potężna afera, bo Jacoń jest ojcem transpłciowej córki i walczy o prawa osób LGBT. Co ciekawe, program prowadził wtedy właśnie Tomasz Sianecki. Teraz on sam zaliczył wpadkę i pomylił kobietę z mężczyzną. Zaczęło się od telefonu. Gospodarz "Szkła kontaktowego" zapowiedział widza. - A teraz pan Bożysław. Dobry wieczór, panie Bożysławie - przywitał się dziennikarz TVN. Wtedy okazało się, że Tomasz Sianecki zaliczył wtopę. Po drugiej stronie telefonu była bowiem... kobieta. - Bożysława, kobieta jestem - sprostowała dzwoniąca, a gwiazdor TVN i TVN24 przeprosił za pomyłkę.

