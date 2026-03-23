Współpracownik znanego zespołu oskarżony o poważne przestępstwa wobec nieletnich. Grupa wydała oświadczenie

Dominika Bany
2026-03-23 9:18

W świecie kultury nie brak niestety przykładów znanych osobistości, które na pewnym etapie kariery weszły w mniej lub bardziej poważny konflikt z prawem. O ile w większości przypadków mowa jedynie o pewnych wykroczeniach, o tyle są także osoby, które skazano za naprawdę poważne przestępstwa. Właśnie zrobiło się głośno o kolejnej tego typu sprawie.

Parkway Drive

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Historia szeroko pojmowanej kultury popularnej zna co najmniej kilka przykładów osób z branży rozrywkowej, które osiągnęły kolosalny sukces, uchodziły za wyjątkowo lubiane i podziwiane, a które, jak się okazywało po czasie, dopuszczały się przerażających przestępstw.

Jedną z takich osób jest chociażby Jimmy Savile. Był to popularny w latach 60., 70. i 80. dziennikarz i prezenter stacji BBC. Już po jego śmierci okazało się, że przez lata był on jedynym z najbardziej aktywnych przestępców seksualnych na terenie Wielkiej Brytanii, a jego ofiarami padały przede wszystkim dzieci.

Także w związku z zakazanymi czynami wobec dziećmi skazany został muzyk Ian Watkins. Zyskał on popularność w latach 2010. jako frontman i wokalista w zespole Lostprophets. W 2013 postawiono mu zarzuty posiadania i dystrybuowania materiałów o charakterze pornograficznym, z udziałem dzieci i zwierząt, napaści seksualnej na osobę poniżej 13. roku życia a także nawiązania spisku w celu wykorzystania niemowlęcia. Watkins został skazany rok po aresztowaniu na 29 lat więzienia, wyrok ten został kolejno wydłużony za nielegalne posiadanie przez niego telefonu komórkowego w celi. Watkins został zamordowany przez współwięźniów 11 października 2025 roku - przyczyną śmierci były liczne rany kłute.

Osoba, powiązana z zespołem Parkway Drive przyznała się do przerażających czynów

O bardzo podobne przestępstwa oskarżony został dawny współpracownik zespołu Parkway Drive. Mowa o Jedzie Danielu Gordonie, który przez lata miał działać na zapleczu koncertowym formacji, chociażby przy sprzedaży merchu - do tego najprawdopodobniej jest on bratem Bena Gordona, tj. wieloletniego perkusisty kapeli (rodzina nie odpowiedziała na pytania mediów). Ten miał się stawić w sądzie w ubiegły poniedziałek, tj. 16 marca, gdzie przyznał się do stawianych mu zarzutów przestępstw seksualnych wobec nieletnich - chodzi o utrzymywanie relacji z osobą między 12. a 14. rokiem życia.

Parkway Drive wydali już oświadczenie w tej sprawie. Kapela opublikowała post na swoich kontach w portalach społecznościowych. Wynika z niego, że do przestępstw miało dość niemal 25 lat temu, tj. w 2002 roku, gdy samo Parkway Drive jeszcze nie istniało. Grupa dodaje, że Gordon (choć nie jest wspomniany z nazwiska) choć nie współpracuje z nią w kontekście koncertów już od 2017 roku (rozpoczął w 2003 roku), to przyznaje, że niedawno został on częścią zespołu ds. sprzedaży online. Zaznaczono, że gdy tylko cała sprawa wyszła na jaw, zakończono z nim współpracę. Zespół wprost potępia sprawcę i zaznacza, że jest po stronie ofiary. Na koniec zespół dodaje, że w związku z faktem, iż sprawa wciąż toczy się przed sądem, to nie będzie udzielać więcej komentarzy w sprawie.

To przerażające i potępiamy to. Jesteśmy załamani i wspieramy ofiarę. [...]  To rozdziera serce w bardzo ludzkiej skali. Sprawa wciąż toczy się w sądzie, dlatego zaprzestajemy komentarzy - brzmi fragment oświadczenia.

Super Express Google News

Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki