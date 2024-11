Wstrząsające wspomnienia córki Jacka Kaczmarskiego. Ujawniła straszną prawdę

Patrycja Volny opisała piekło, które zgotował jej słynny ojciec

Twórczość Jacka Kaczmarskiego (+47 l.) dla wielu Polaków to niemal świętość. Legendarny artysta na dobre zapisał się w historii naszego kraju. Zmarły w 2004 roku bard Solidarności dla wielu osób jest postacią niemal krystaliczną. W 2017 roku jego córka, Patrycja Volny (36 l.) wyjawiła, jak wyglądało prawdziwe oblicze artysty. Nie to, które znamy z jego występów czy utworów, ale to domowe, prywatne. Aktorka naraziła się przy tym na ataki ze strony fanów twórczości Kaczmarskiego.

Patrycja Volny jest córką artysty ze związku z Ewą Volny. Urodziła się 5 lutego 1988 roku w Monachium, a wychowywała w Perth w zachodniej Australii dokąd wyemigrowali jej rodzice. Od dziecka ciągnęło ją do aktorstwa. Na scenie zadebiutowała jako ośmiolatka. Na ekranie pojawiała się głównie w mniejszych rolach. Przełomem była rola Dobrej Nowiny w "Pokocie" Agnieszki Holland". Po tym zaczęła pojawiać się w wielu popularnych produkcjach. Na co dzień mieszka we Francji, gdzie współtworzy dwujęzyczną grupę teatralną.

W Polsce zrobiło się o niej głośno nie za sprawą filmu, ale wywiadu, w którym opowiedziała o relacji z ojcem. Rozmowa z "Dużym Formatem" wzbudziła wiele kontrowersji. Aktorka wspominała m.in. swoje dzieciństwo. Wyznała, że nie ma zbyt wielu dobrych wspomnień związanych z Jackiem Kaczmarskim. Opisała go jako człowieka zmagającym się z wieloma problemami, który bywał agresywny.

Za kilka dni do sprzedaży trafi autobiografia aktorki, "Niewygodna". Książka jest hołdem dla kobiet w jej rodzinie, a jednocześnie próbą rozliczenia z przeszłością. Ma zachęcić do dyskusji na trudne tematy. W związku z premierą Patrycja Volny udzieliła wywiadu "Wysokim Obcasom". Kolejny raz opowiedziała w nim o ojcu. Odniosła się również do krytyki, która spadła na nią za sprawą poprzednich wywiadów, w tym do słów Andrzeja Saramonowicza. Reżyser stwierdził, że aktorka "zaj**ała ojca dokumentnie".

Volny przyznała, że po tej "aferze" zgłosiło się do niej wydawnictwo z propozycją napisania książki. Stwierdziła, że jest to dobry sposób, by pokazać krytykom, że nie będzie milczeć, bo oni sobie tego życzą. Zauważyła przy tym, że jej ojciec potrafił być "człowiekiem niezwykle ciepłym, łagodnym i ujmującym". Niestety, ona sama nie miała okazji poznać go od tej strony.

Dla Polaków Jacek Kaczkowski to wielki artysta. Nie mieli jednak okazji poznać go od innej, mrocznej strony. W swojej książce Volny wyznała, że zdarzało mu się podnosić rękę nie tylko na jej matkę, ale również na nią.

Patrycja Volny o ojcu: "Nie był na tyle mądry, żeby się po prostu odsunąć, zamiast krzywdzić"

Pierwszy raz o relacji z ojcem oraz jego problemach z alkoholem opowiedziała dwa lata po jego śmieci. Miała wtedy zaledwie 18 lat i spadła na nią ogromna krytyka. Dla wielu osób takie naruszenie legendy Kaczmarskiego było czymś niegodnym, rzucano jej szarganie pamięci artysty.

Na pewno był emocjonalnie niedorozwinięty, został wiecznym dzieckiem, a dziecko w obliczu drugiego dziecka bardzo często odczuwa zazdrość, złość. On po prostu nie miał żadnego instynktu, żeby mnie chronić czy żeby się mną opiekować. Nie obwiniam go za to, raczej mam żal, że skoro tak było, to nie był na tyle mądry, żeby się po prostu odsunąć, zamiast krzywdzić - powiedziała w rozmowie z Natalią Waloch.

Mimo krzywd, które jej wyrządził, Volny stara się znaleźć wytłumaczenie dla jego zachowania. Wspominała o problemach psychicznych czy rodzicach artysty. Nie wybiela go jednak. Dziennikarka w rozmowie nawiązuje do wstrząsającego fragmentu książki, w którym Patrycja Volny ujawniła, że w dzieciństwie była molestowana przez ojca.

Długo o tym nie mówiłam, bo miałam to po prostu wymazane, wyparte. Wróciło do mnie po latach. Sama się zastanawiałam, czy czegoś nie pomieszałam, ale myślę, że pewne rzeczy wracają, kiedy jesteśmy dojrzalsi i na to gotowi. Mnie się wszystko przypomniało z bardzo konkretnymi szczegółami: pasek na pościeli, zapach. Ale tak, wiem, że może być ciężko, bo z jednej strony zdarzają się fałszywe oskarżenia, z drugiej kobietom się po prostu nie wierzy. (...) Nie mam żadnego interesu w tym, żeby o tym pisać i mówić, jedyny mój cel to komunikat, że jeśli tobie, nieznana dziewczynko, dzieje się coś podobnego, to nie milcz, tylko krzycz, kop, bij - powiedziała Volny.

Matka aktorki, Ewa Volny, sama w końcu powiedziała "dość" i zgłosiła sprawę na policję. Po tym zamieszkała z córką w domu samotnej matki. Volny i Kaczmarski rozwiedli się, gdy Patrycja miała dziewięć lat. Legendarny bard związał się potem z Alicją Delgas, która miała dwie córki. U boku nowej partnerki artysta przeszedł pewną przemianę. Nie przestał jednak być surowy dla własnej córki.

Chociaż ojciec zgotował swojej żonie i córce piekło, to Patrycja Volny w każdą rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego publikuje wpis upamiętniający ojca. 10 kwietnia 2021 roku, 17 lat po śmierci artysty, napisała:

Nie "za coś", tylko "mimo wszystko" - podobno tak należy kochać. (...) Bardzo kochałam mojego Ojca. Nie znaczy to, że widziałam anioła - widziałam oczami dziecka.

W swojej autobiografii nie opisuje jedynie relacji z ojcem, ale również własne zmagania z demonami. Szczerze opowiada o problemach z alkoholem, narkotykami czy anoreksji.

Ostatnią hipokrytką byłabym, gdybym opisała ojca prawdziwie, a z siebie zrobiła świętą, bo świętą nie jestem i nie chcę być. Za swoje grzechy słono zapłaciłam i płacę, bo karma niczego mi nie przepuszcza - przyznaje Volny.

