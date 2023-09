Wstrząsające wyznanie Dody na temat byłego męża. Tego, co jej zrobił, nie można wybaczyć!

Gwiazda TVP była świadkiem zamachu na World Trade Center. Z traumą mierzy się do dziś!

W życiu prywatnym Doda musiała zmagać się z wieloma przeciwnościami losu. Przez ostatnie dwa lata walczyła z depresją po rozwodzie z drugim mężem. - Mój organizm zakomunikował mi, że nie jest już w stanie funkcjonować. Nic mnie nie cieszyło. Zupełnie nic - przyznaje artystka. Z choroby pomogły jej się wydostać leki oraz psychoterapia, a w trakcie leczenie zrezygnowała z używek. - Alkohol i narkotyki to gwóźdź do trumny (...) Strasznie współczuję ludziom, którym nie od razu leki pomogły. Mam przyjaciółki, które chorują na depresję, a nie miały takiego szczęścia jak ja. Też znam osoby, które nie miały szczęścia z psychologami, bo to też tylko ludzie. Ja miałam szczęście z farmakoterapią i psychoterapią, jeżeli chodzi o depresję. Terapie z parą nie wychodziły, np. mój mąż miał romans z terapeutką - czytamy w wywiadzie.

I chociaż walka z depresją okazała się dla niej zwycięska, wciąż musi na siebie uważać. - Jestem już w grupie ludzi, którzy są po udanej walce z depresją, ale to nie jest tak, że mogę już sobie pozwolić na wszystko. Ja na siebie chucham i dmucham, żeby depresja nie wróciła. Jestem też po dwóch operacjach kręgosłupa. Czy mogę teraz skakać na bungee? Czy mogę robić tańce-hulańce? Nie, od piętnastu lat asekuruję się. Na scenie wszystkie moje ruchy są z myślą o tym, by mój problem z kręgosłupem się nie odnowił. To samo z psychiką - dodała.

Doda o nadchodzących koncertach. Będzie się działo!