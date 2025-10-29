Wygrał Hotel Paradise i trafił do szpitala! Potem było jeszcze gorzej

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Marta Kowalska
2025-10-29 16:02

Wielkie emocje i gorzki finał po zwycięstwie w 11. edycji "Hotelu Paradise". Jakub Krajewski, który razem z Agatą Weiss wygrał, wkrótce po powrocie z rajskich Filipin trafił do szpitala z poważną infekcją serca. Choć wydawało się, że szczęście mu sprzyja, życie szybko napisało inny scenariusz – a problemy zdrowotne to dopiero początek trudnego okresu zwycięzcy show.

Agata Weiss i Jakub Krajewsk

i

Autor: instagram/ Archiwum prywatne

Zwycięzcą jedenastej edycji "Hotelu Paradise" został Jakub Krajewski, który razem z Agatą Weiss sięgnął po główną nagrodę show TVN7. Na "ścieżce lojalności" para zapewniała, że chce być razem i nie zamierza rozbijać wygranej kuli. Widzowie kibicowali im do końca, jednak po powrocie z Filipin życie napisało zupełnie inny scenariusz.

Jakub zachorował od razu po powrocie z Filipin

Tuż po powrocie do Polski zwycięzca reality show trafił do szpitala z poważnym problemem zdrowotnym. Jakub Krajewski w rozmowie ze stacją TVN przyznał, że już dzień po powrocie do kraju zaczął czuć się bardzo źle.

Dzień po powrocie dostałem bardzo wysokiej gorączki. Następnego dnia byłem już w szpitalu. Okazało się, że z Filipin przywiozłem bakterię. Miałem bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego

wyznał Kuba.

To Agata napisała pierwsza

Zwycięzca 11. edycji show "Hotel Paradise" spędził w szpitalu ponad dwa tygodnie! W tym czasie jego kontakt z Agatą coraz bardziej się rozluźnił. W końcu para zdecydowała się rozstać. Ich relacja trwała zaledwie miesiąc!

Agata pierwsza napisała długą wiadomość. Chciałem się spotkać i porozmawiać, ale powiedziała, że może za dwa tygodnie, przy okazji sesji w Warszawie. Dla mnie to był brak szacunku. Pomyślałem wtedy: jeśli to ma wyglądać „przy okazji”, to nie ma sensu — opowiadał Kuba.

Rozstanie Jakuba i Agaty nie należało do najłatwiejszych, ale chłopak podkreśla, że nie ma żalu do byłej partnerki.

Agata: "Wróciliśmy bardzo chorzy"

Agata Weiss w rozmowie z TVN również wspominała trudny czas po finale. Przyznała, że po powrocie z Filipin oboje zmagali się z problemami zdrowotnymi, a dodatkowo utrudniała im kontakt odległość — ona mieszka we Wrocławiu, on w Białymstoku.

Próbowaliśmy przez miesiąc budować coś poza „Hotelem”, tyle że dzieliły nas te kilometry. Wróciliśmy stamtąd bardzo chorzy. Kuba był w szpitalu, miał zapalenie mięśnia sercowego. Ja nie poszłam do szpitala, bo moja mama jest pielęgniarką i ogarnęła mi kroplówki i leki, więc odpoczywałam w domu. Gdzieś tam ten kontakt mieliśmy ograniczony. Pisaliśmy do siebie, ale oboje byliśmy osłabieni. Spotkaliśmy się może raz w Warszawie. Wyszły też różnice charakterów, przytłoczyły mnie obowiązki dnia codziennego i pomyślałam, że Kuba nie był tą pierwszą osobą, do której bym się zwróciła z problemem

- wyznała Agata.

Finał bez happy endu

Choć w finale „Hotelu Paradise 11” Agata i Kuba wyglądali na zakochanych i szczęśliwych, ich relacja nie przetrwała próby czasu. Dziś każde z nich idzie własną drogą, a choroba, z którą zmagał się Kuba po powrocie z Filipin, okazała się jednym z najtrudniejszych momentów jego życia.

Co ciekawe, fani "Hotelu Paradise" od początku przeczuwali, że związek Kuby z Agatą nie przetrwa. Na oficjalnej stronie programu na Instagramie pod ich radosnymi postami można było przeczytać takie komentarze. 

Wygrali, ale nie przetrwali, nic nowego 🙋‍♀️ czas dac unfollow wszystkim 🤪🙆‍♀️

Dziwiłam się że nie rzucił kulą. Czasami ludzie mają niektóre cechy wypisane na twarzy, po Agacie niestety to widać

Wyszło w wywiadzie jak wielką miłością go darzyła.. 🙄

Zobacz też: Co z drugim pogrzebem Jadwigi Barańskiej w Polsce? Jerzy Antczak już nie wróci do kraju! Ma zakaz

Super Express Google News
Sonia Szklanowska
32 zdjęcia
Sonda
Hotel Paradise – która edycja była najlepsza?
Sonia Szklanowska straciła ciążę! W ostatnim czasie jej życie było pełne dramatów, choć w sieci wydawało się perfekcyjne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL PARADISE