i Autor: YouTube Britain's Got Talent

Niezwykłe akrobacje z narzeczonym

Wygrała polską edycję "Mam Talent". Teraz Polka zachwyca świat i próbuje sił w amerykańskim programie

J.M 12:01

"Mam talent": to bardzo popularny program, gdzie można zaprezentować swoje wyjątkowe zdolności. Dla wielu zwycięstwo w nim to szczyt marzeń. Są też tacy, dla których jest to tylko jeden z przystanków w karierze. Tak jest w przypadku Aleksandry Kiedrowicz, która po sukcesie w polskiej edycji zaczęła podbijać świat.