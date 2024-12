Wygrywa konkurs za konkursem. Napisała hit dla Edyty Górniak. A teraz zachwyca solowym singlem! Posłuchajcie "Gmachów" Luizy Ganczarskiej

Porównywali ją do Edyty Górniak. Dzisiaj nie przypomina samej siebie

Luiza Ganczarska to wokalistka, która stawia coraz odważniejsze kroki na polskiej scenie. I choć nie widzicie jej na co dzień w telewizji, warto poświęcić jej chwilę uwagi. Nie dość, że śpiewa całą swoją duszą, to jest nagradzana w ogólnopolskich konkursach i na festiwalach. W tym roku zajęła pierwsze miejsce choćby na festiwalu Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie czy festiwalu Jeremiego Przybory w Krakowie. Zdobyła też nagrodę specjalną na 60. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Jednym z największych sukcesów ostatniego roku dla Luizy jest też napisanie piosenki dla samej Edyty Górniak - i to bardzo ważnej, bo z okazji 30-lecia występu diwy na Eurowizji. Utwór "I remember" z miejsca podbił serca fanów Górniak.

Jak pewnie wielu już zauważyło, uwielbiam odkrywać wielkie talenty u ludzi. W różnych dziedzinach. Trochę magicznym zbiegiem okoliczności poznałam wspaniałą artystkę muzyki alternatywnej - Luizę Ganczarską, która zachwyca mnie tym, jak słyszy i czuje. Połączyliśmy siły, uzupełniając się artystycznie. Mamy do siebie wzajemnie ogromny szacunek, co wpłynęło na kreatywność w studio. Proces współpracy płynął zaskakująco naturalnie

- powiedziała Edyta Górniak w jednym z wywiadów.

Luiza Ganczarska nie zatrzymuje się w budowaniu swoich muzycznych fundamentów. Tym razem w ręce słuchaczy oddaje swój utwór "Gmachy", który jest odpowiedzią do wcześniejszego singla "Stały blask".

Gmachy są spojrzeniem w lustro z dystansem do siebie, z pełną akceptacją i zrozumieniem. Nieco sarkastycznie opowiadam o tym, że właściwie nic mnie nie zmienia – upływający czas, błędy, sukcesy. I nie chodzi tu o opór przed zmianami, przed rozwojem i poznawaniem nowych horyzontów. Raczej o jakąś jedną stałą, którą mamy w sobie na całe życie. Sedno, które definiują całą przestrzeń, jaką wokół siebie tworzymy. W tym nurcie zmian, jakim płyniemy, warto uśmiechnąć się do tego, co w nas niezmienne

- mówi o swoim utworze artystka.

Luiza Ganczarska szczególnie zachęca do słuchania jej piosenki na platformach streamingowych.

Klip do utworu można zobaczyć także na YouTube.