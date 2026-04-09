Wyjątkowo skromny pogrzeb Aleksandry Zawieruszanki. Piękna urna, a obok? Zaskakujące zdjęcie!

Aleksandra Zawieruszanka odeszła na zawsze
Aleksandra Zawieruszanka, gwiazda kina lat 60. i 70., a także teatru została pochowana. Jej ostatnie pożegnanie, a później pochówek przyciągnęły niewielu żałobników, w sumie kilkanaście osób, ale ci, którzy przybyli oddać hołd zmarłej aktorce, zrobili to w sposób pełen szacunku, zadumy i modlitwy.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od nabożeństwa żałobnego, które rozpoczęło się o 12:30 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Około 14:00 żałobnicy ruszyli spod głównej bramy na Powązki Wojskowe. To tam spoczęła gwiazda znana z takich produkcji jak "Stawka większa niż życie", "Wakacje z duchami" czy "Rzeczpospolita babska".
Zobacz także: Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka. Aktorka odeszła zaledwie 6 dni przed 89. urodzinami
Skromne pożegnanie gwiazdy sprzed lat
Aleksandra Zawieruszanka odeszła kilka dni przed swoimi 89. urodzinami, które świętowałaby 3 kwietnia. Została pożegnana i pochowana niespełna tydzień po nich. Aktorka ostatnie chwile spędziła w skolimowskim domu dla artystów-weteranów.
Mieszkanką naszego Domu była od października 2023 roku. Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty - swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia - czytamy na facebookowym profliku Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
Zobacz także: Anastazji nie było przy Tomaszu Jakubiaku, gdy umierał. Teraz wdowa po szefie kuchni tłumaczy dlaczego
9 kwietnia dołączyła do męża, który zawsze był dla niej ważniejszy niż kariera.
Nigdy psychicznie nie czułam się dobrze w tym zawodzie. Spalałam się. Źle sobie radziłam z popularnością. To była taka miłość nie do końca spełniona. Dużo bardziej udało mi się życie prywatne - mówiła Zawieruszanka lata temu w rozmowie z PAP.
Aktorka była żoną Zdzisława Paprockiego, który zmarł w 2021 r., i matką dla ich jedynego syna.
Zaskakujące zdjęcie na pogrzebie Zawieruszanki
Podczas mszy i na cmentarzu można było oglądać zdjęcie pięknej, młodej Zawieruszanki z czasów jej aktorskiej świetności. Bliscy w kościele przy urnie z prochami gwiazdy wystawili zaskakującą fotografię, która pochodziła z filmu "Rzeczpospolita babska" - aktorka pozowała do niej w mundurze. Zdjęcie w 1969 r. ozdobiło okładkę pisma "Magazyn Filmowy".
Kadr spoczął na grobie zmarłej wśród wieńców i wiązanek od najbliższych. Na grobie nie zabrakło kwiatów od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego!
Zobacz także: Nie żyje Jacek Janosz. Serialowy aktor miał tylko 54 lata! Do sieci już trafił nekrolog
Zobacz więcej zdjęć. Kuzynka pożegnała Halinę Kowalską. Piękny gest na pogrzebie