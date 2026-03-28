Nie żyje Jacek Janosz. Serialowy aktor miał tylko 54 lata! Do sieci już trafił nekrolog

Nie żyje Jacek Janosz. Był nie tylko aktorem!

Media obiegła smutna wieść o śmierci 54-letniego aktora. Jacek Janosz, którego widzowie mogli oglądać m.in. w serialach "Ojciec Mateusz", "Ukryta prawda", "Na sygnale", "Na Wspólnej" czy w produkcji "Botoks", zmarł 26 marca. Do sieci trafił nekrolog artysty.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26.03.2026 r., przeżywszy lat 54, zaopatrzony Świętymi Sakramentami, zmarł najukochańszy syn, brat, tata i bratanek, mgr inż. Jacek Janosz - informatyk, poligraf, aktor i wydawca - czytamy w klepsydrze opublikowanej na stronie zakładu pogrzebowego z Wadowic.

Co z pogrzebem? Już wiadomo

W nekrologu poinformowano o dacie ostatniego pożegnania. Już wiadomo, że odbędzie się 1 kwietnia, w środę. Msza żałobna zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym Św. Piotra Apostoła w Wadowicach o godzinie 14:00. Przed nią, o 13:30, zaplanowano modlitwę różańcową. Rodzina - rodzice, siostra i córki zmarłego - nie podała szczegółów samego pochówku.

Kim był Jacek Janosz?

Janosz pojawiał się w popularnych serialach, a aktorstwo było jego pasją, którą aktywnie rozwijał przez prawie 20 lat. Jednak zawodowo działał także w branży poligraficznej, był również doradcą technologicznym.

Artysta, który był związany z Teatrem Praska 52 w Krakowie, 13 lat temu skończył Szkołę Aktorką SPOT. Ta pożegnała go w mediach społecznościowych:

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego niezwykłe zdolnego absolwenta JACKA JANOSZA. Ogromna strata. Łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi.

Janosz od lat walczył o życie i zdrowie, leczył się w USA, a jego przypadek miał być skomplikowany.

(...) ponad cztery lata temu żegnałem się z tym światem, usłyszałem wówczas, że pozostało mi jedynie 3 miesiące życia. Dr Krzysztof jako jedyny podjął się leczenia mojego bardzo skomplikowanego i nietypowego przypadku. To była Innowacyjna metoda, w przypadku tak zaawansowanego stadium choroby i zupełnie nietypowa ścieżka leczenia, która wyznaczono mi w klinice w USA. Bogu dzięki za dr Renuke z USA. Dostałem cztery lata życia! Dziękuję! Dziękuję moim Przyjaciołom, którzy mnie wspierali i wspierają nadal, bo walka się nie skończyła - pisał Janosz w październiku 2025 r. na swoim profilu na Facebooku.

