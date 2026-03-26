Pogrzeb Haliny Kowalskiej. Nagrobek już stoi! Jest nawet zdjęcie. To jej mąż wszystko zorganizował długo przed śmiercią

Halina Kowalska odeszła na zawsze

Halina Kowalska nie żyje. Aktorka, którą pokochały miliony Polaków, odeszła 18 marca po ciężkiej chorobie. Ostatnie chwile spędziła w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie, jak ustalił "Super Express", z dnia na dzień gasła w oczach. Z naszych ustaleń wynika, że jej stan dramatycznie się pogarszał. Problemy z pamięcią, brak apetytu i wyniszczająca choroba sprawiły, że dawna gwiazda przestała przypominać samą siebie. Do tego doszła walka z nowotworem, który dosłownie wyniszczał jej organizm.

Halina od kilku lat miała problemy z pamięcią. Nie poznawała ludzi. Ponad rok spędziła w szpitaliku Skolimowa (część domu, w której przebywają bardzo chorzy mieszkańcy - przyp. aut.). Przed śmiercią trafiła do normalnego szpitala, ale zmarła w Skolimowie, do którego wróciła. Zmarła w środę około godziny 13. Poza demencją miała raka - mówiła nam osoba z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Pogrzeb Haliny Kowalskiej zaplanowano na 26 marca. Nagrobek już stoi, jest na nim jej zdjęcie

Niedługo przed pogrzebem gwiazdy ujawniono szczegóły jej ostatniego pożegnania, które odbędzie się w czwartek 26 marca. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 10:00 w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie. Po ceremonii aktorka spocznie na Starych Powązkach - w rodzinnym grobowcu, u boku ukochanego męża, którego śmierć była dla niej ogromnym ciosem.

Włodzimierz Nowak zmarł w 2022 r., ale jeszcze za życia zadbał o miejsce ostatniego spoczynku dla siebie i małżonki, z którą spędził ponad sześć dekad. Zakochani pobrali się jeszcze zanim skończyli 20 lat, a 5 lat temu wzięli ślub kościelny.

Pani Halina Kowalska zmarła tutaj w tym domu 18 marca. Niestety nas opuściła. Była u nas od 2016 roku ze swoim mężem. Nawet brali tu ślub. Pogrzeb będzie w najbliższy czwartek na Powązkach. O godzinie 10 odbędzie się msza w kościele Boromeusza i wyprowadzenie zwłok na Powązki. Jeżeli ktoś miałby życzenie, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości. Smutnej co prawda, ale pani Halina Kowalska była bardzo sławną aktorką i bardzo zacnym człowiekiem, więc serdecznie zapraszam. Bardzo była lubiana, była dobrym duchem tego domu. Zostanie złożona do tego samego grobu, który przygotował właśnie pan Włodzimierz. Zadbał o to, jeszcze będąc tutaj mieszkańcem naszego domu - powiedziała "Super Expressowi" dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie Bożena Pomacho.

Nagrobek, pod którym spoczywa Nowak, jest elegancki, choć skromny. Widnieją na nim nazwiska aktorki i jej męża, daty narodzin, opisy zawodów, a nawet zdjęcia z młodości. W części poświęconej Kowalskiej-Nowak brakuje jedynie daty śmierci. Grób małżonków możecie zobaczyć TUTAJ.

