Znamy szczegóły pogrzebu Haliny Kowalskiej-Nowak. Wiadomo, co z mszą i pochówkiem

Aga Kwiatkowska
Monika Tumińska
2026-03-25 14:11

Nie żyje Halina Kowalska-Nowak - gwiazda kultowych komedii PRL-u, kobieta o niezwykłej charyzmie i uroku, który przez lata przyciągał przed ekrany miliony widzów. 84-letnia aktorka odeszła w Skolimowie. Dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, co z pogrzebem Kowalskiej. Zaprosiła też wszystkich do udziału w smutnej, ale ważnej uroczystości.

Halina Kowalska odeszła w wieku 84 lat

Smutna wiadomość o śmierci Haliny Kowalskiej-Nowak obiegła Polskę 20 marca 2026 roku. Aktorka zmarła dwa dni wcześniej w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, miejscu, które było jej bezpieczną przystanią na ostatnie lata życia. Niestety, zdrowie pani Haliny od dawna się pogarszało. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że wszystko zaczęło się od problemów z pamięcią. Z czasem było już tylko gorzej, aktorka przestawała rozpoznawać ludzi, traciła kontakt z rzeczywistością i gasła w oczach.

Halina od kilku lat miała problemy z pamięcią. Nie poznawała ludzi. Ponad rok spędziła w szpitaliku Skolimowa (część domu, w której przebywają bardzo chorzy mieszkańcy - przyp. aut.). Przed śmiercią trafiła do normalnego szpitala, ale zmarła w Skolimowie, do którego wróciła. Zmarła w środę około godziny 13. Poza demencją miała raka - zdradziła nam osoba z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich.

Ostatnie miesiące były dla niej niezwykle trudne. Aktorka była coraz słabsza, a choroba odbierała jej resztki sił. 

Wiadomo, co z pogrzebem Haliny Kowalskiej. Poznaliśmy szczegóły

Kowalska odeszła kilka dni temu, a jej pogrzeb zaplanowano na 26 marca. Jak zdradziła nam Bożena Pomacho, dyrektor placówki w Skolimowie, aktorka spocznie u boku ukochanego męża, który zmarł w 2022 r. Zanim jednak do tego doszło, zadbał o miejsce ostatniego spoczynku dla siebie i małżonki. Para pobrała się zaledwie 5 lat temu. 

Pani Halina Kowalska zmarła tutaj w tym domu 18 marca. Niestety nas opuściła. Była u nas od 2016 roku ze swoim mężem. Nawet brali tu ślub. Pogrzeb będzie w najbliższy czwartek na Powązkach. O godzinie 10 odbędzie się msza w kościele Boromeusza i wyprowadzenie zwłok na Powązki - usłyszeliśmy od Bożeny Pomacho, dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

W rozmowie z "Super Expressem" dyrektor zaprosiła wszystkich na smutną, ale ważną uroczystość żałobną:

Jeżeli ktoś miałby życzenie, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości. Smutnej co prawda, ale pani Halina Kowalska była bardzo sławną aktorką i bardzo zacnym człowiekiem, więc serdecznie zapraszam. Bardzo była lubiana, była dobrym duchem tego domu. Zostanie złożona do tego samego grobu, który przygotował właśnie pan Włodzimierz. Zadbał o to jeszcze będąc tutaj mieszkańcem naszego domu.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Rodzina aktorki zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą
