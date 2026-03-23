Znamy przyczynę śmierci Haliny Kowalskiej! Walczyła nie tylko z demencją, ale i podstępną chorobą

Znamy przyczynę śmierci Haliny Kowalskiej

Nie ma chyba w Polsce osoby która nie kojarzyłaby Haliny Kowalskiej - gwiazdy takich hitów jak choćby "Nie ma róży bez ognia", "Nie lubię poniedziałku", "Alternatywy 4". "Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!" - poinformowano w poruszającym wpisie na stronie "Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich".

- Halina od kilku lat miała problemy z pamięcią. Nie poznawała ludzi. Ponad rok spędziła w szpitaliku Skolimowa (część domu, w której przebywają bardzo chorzy mieszkańcy - przyp. aut.). Przed śmiercią trafiła do normalnego szpitala ale zmarła w Skolimowie, do którego wróciła. Zmarła w środę około godziny 13. Poza demencją miała raka

- mówi nam osoba z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Według świadków choroba dosłownie zjadła aktorkę. Niegdyś piękna kobieta była praktycznie nie do poznania, wychudzona i słaba.

- Nie kontaktowała. Nie wiedziała, gdzie jest i co się z nią dzieje. Po prostu nie była świadoma

- wspomina nasze źródło.

Halina Kowalska zmarła w samotności?

Halinę Kowalską nazywano "polską Brigitte Bardot" i "Seksbombą PRL-u" - jej uroda na ekranie była dosłownie hipnotyzująca. W życiu prywatnym była stała w uczuciach - jako nastolatka poznała się z Włodzimierzem Nowakiem i od razu wiedziała, że zostanie jego żoną. Spędzili razem całe życie, choć ślub kościelny wzięli dopiero w 2021 roku w Skolimowie. Cztery miesiące później ukochany Włodek zmarł i Halina została sama. Choć otaczali ją przyjaciele, nikt nie zastąpił ukochanego, z którym spędziła całe życie. Szybko też dopadły ją kłopoty zdrowotne - przez demencję przestała poznawać ludzi, co wpędziło ją w jeszcze większą samotność, mimo że była pod troskliwą opieką do ostatnich chwil.

