Pogrzeb Haliny Kowalskiej. Urna kryła detale, które wcześniej widzieliśmy tylko u jednej gwiazdy

Monika Tumińska
2026-03-26 11:06

W czwartek, 26 marca żałobnicy zebrali się w Kościele św. Karola Boromeusza by pożegnać wybitną gwiazdę - Halinę Kowalską (+85 l.). Na pogrzebie nie było trumny, a wyjątkowo piękna urna z podstawą o dekoracyjnym charakterze. Te same zdobienia pojawiły się na pogrzebie innej, wielkiej gwiazdy.

Halina Kowalska zmarła 18. marca. Choroba ją wyniszczała

Informacja o śmierci Haliny Kowalskiej, dotarła do redakcji "Super Expressu" w piątek 20 marca. Gwiazda po długiej walce z demencją, a następnie z nowotworem, zmarła dwa dni wcześniej, 18.03.2026 r. Gwiazda "Alternatywy 4" i "Nie lubię poniedziałku" przed śmiercią trafiła do jednego z warszawskich szpitali, jednak finalnie żywot zakończyła w swoim ukochanym Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, w którym mieszkała niespełna 10 lat. 

Halinka była naprawdę wspaniałym człowiekiem. Była wielką artystką filmową, brała udział w wielu filmach. Była śliczna, była zgrabna, była zdolna. Wszyscy ją podziwiali, wszyscy ją kochali. Przyszła do naszego domu z mężem, z którym wzięli też tutaj ślub. Byli bardzo w sobie zakochani. Pan Włodek miał bardzo chore nerki i odszedł. Halinka nie mogła się pogodzić z tym, że nie ma męża. Ciągle myślała, że on wyszedł, ale przyjdzie do niej. Żyła tutaj wspomnieniami i wielką miłością do własnego męża. No ale przyszło to najgorsze – choroba. Chorowała dosyć długo, robiła się coraz słabsza

- powiedział "Super Expressowi" Ryszarda Gozdowska (92 l.), tancerka oraz choreografka baletu, a także mieszkanka domu w Skolimowie.

Urna Haliny Kowalskiej z ozdobnym stojakiem

W Kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach nie było trumny. Prochy Haliny Kowalskiej złożono w skromnej, beżowej urnie o szlachetnej, prostej linii, której jedyną ozdobą był delikatny, złoty krzyż. Urnę stanęła na pięknym, srebrnym stojaku z pięcioma szklanymi, podświetlanymi różami. Zamiast przepychu i ciężkiej dekoracji wybrano kojącą skromność. Portret ze zdjęciem Haliny Kowalskiej, trzymała w dłoniach jej kuzynka.

Urna kryła detale, które wcześniej widzieliśmy tylko u jednej gwiazdy

Piękna podstawa pod urnę była identyczna jak ta, którą miła na swoim pogrzebie świętej pamięci Elżbiety Zającówny. Wybitna aktorka, która zmarła 28 października 2024 roku w wieku zaledwie 66 lat, również miała skromną, marmurową urnę, jednak o innym owalu. Jednak w przeciwieństwie do pani Haliny, ołtarz gwiazdy „Matki, żony i kochanki”: gdzie wcieliła się w postać Hanki Trzebuchowskiej, tonął w kwiatach.

Super Express Google News
Urna Haliny Kowalskiej
Galeria zdjęć 27
Mieszkanki Domu Artystów w Skolimowie wspominają Halinę Kowalską FB
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

