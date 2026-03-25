Przyjaciółka Haliny Kowalskiej ujawnia poruszające szczegóły: Nie mogła się z tym pogodzić

Monika Tumińska
2026-03-25 17:01

Halina Kowalska odeszła 18 marca. Wybitna aktorka zostanie na zawsze w pamięci mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, w którym spędziła ostatnie 10 lat życia. W rozmowie z "Super Expressem" Ryszarda Gozdowska (92 l.), tancerka oraz choreografka baletu, a także mieszkanka domu ujawnia poruszające szczegóły z ostatnich miesięcy życia gwiazda "Nie lubię poniedziałku".

Halina Kowalska tęskniła za mężem

Halina Kowalska i Włodzimierz Nowak spędzili ze sobą 64 lata. To była miłość od pierwszego wejrzenia i trwała aż po grób. Zakochani pobrali się w domu w Skolimowie 3 listopada 2021 roku. Zaprzyjaźniony ksiądz udzielił im ślubu kościelnego. Niestety aktor dwa miesiące później zmarł. Ta tragedia sprawiła, że gwiazda „Nie lubię poniedziałku” zaczęła podupadać na zdrowiu. Początkowo traciła kontakt z rzeczywistością.

Halinka była naprawdę wspaniałym człowiekiem. Była wielką artystką filmową, brała udział w wielu filmach. Była śliczna, była zgrabna, była zdolna. Wszyscy ją podziwiali, wszyscy ją kochali. Przyszła do naszego domu z mężem, z którym wzięli też tutaj ślub. Byli bardzo w sobie zakochani. Pan Włodek miał bardzo chore nerki i odszedł. Halinka nie mogła się pogodzić z tym, że nie ma męża. Ciągle myślała, że on wyszedł, ale przyjdzie do niej. Żyła tutaj wspomnieniami i wielką miłością do własnego męża. No ale przyszło to najgorsze – choroba. Chorowała dosyć długo, robiła się coraz słabsza

– mówi „Super Expressowi” Gozdowska.

Myśmy bardzo przeżywali jej odejście. Odeszła. Z jednej strony żałujemy, bardzo żałujemy, bo to była piękna, kochana koleżanka. Ale z drugiej strony ona już nie cierpi, jest w lepszym świecie. Ona już nie wie, co to jest ból, co to jest tęsknota. Musimy wierzyć w to, że jest w lepszym świecie i tam spotka swojego ukochanego męża

– dodaje pani Rysia.

Mieszkańcy domu modlą się za duszę zmarłej Kowalskiej i innych zmarłych artystów

Pani Ryszarda w domu w Skolimowie mieszka od 16 lat. Śmierć nie jest jej obcym tematem. Jak zaznaczyła w rozmowie z nami, co chwilę ktoś z jej przyjaciół odchodzi z tego świata. 

To jest dom artystów, weteranów. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ludzie tutaj przychodzą, a inni odchodzą. Ale jest nam smutno, bo my się przyzwyczajamy do ludzi, nawet tych, których nie znamy, bo jesteśmy z różnych środowisk. Są tutaj i śpiewacy, tancerze, aktorzy i lalkarze. I przyzwyczajamy się i lubimy się. Niekoniecznie musimy się kochać, ale lubimy się. I jak ktoś odchodzi, to jest nam po prostu smutno. Ja tu jestem 16 rok i kiedyś obliczyłam, ile osób odeszło w okresie, jak ja tu jestem. Naliczyłam ponad 100 osób. Nie wszystkich pamiętam, ale wszystkich jest mi żal. I po prostu modlę się za ludzi, to, co mogę zrobić dla nich

- dodaje wybitna tancerka i choreografka. 

Szczegóły pogrzebu Haliny Kowalskiej

Msza święta żałobna Haliny Kowalskiej-Nowak odprawiona zostanie dnia 26 marca 2026 roku o godzinie 10:00 w Kościele św Karola Boromeusza na Powązkach. Gwiazda spocznie w grobie męża, który za życia zadbał o miejsce ich pochówku. Mieszkańcy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, na pogrzeb pojadą razem.

Galeria zdjęć 23
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOM ARTYSTÓW WETERANÓW SCEN POLSKICH
SKOLIMÓW