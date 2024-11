Wyjątkowy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Nie tylko jurorzy ocierali łzy!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Odcinek pełen pięknych wspomnień

W dziewiątym odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uczestnicy wcielili się w zmarłych artystów, którzy pozostawili po sobie wspaniałe utwory. Podczas ich występów niejedna osoba ocierała łzy wzruszenia. Na początek, zwycięzca ostatniego odcinka, Olek Sikora przeistoczył się w Dalidę i zaśpiewał jej sentymentalny przebój "Paroles…Paroles…". Czy znowu zaskoczył?

Miałeś taką pewność w oczach i głosie, a to co mnie urzekło, to widziałam twój bardzo silny osobisty stosunek do tego utworu i do tej wykonawczyni. Cała historia, którą opowiedziałeś była tak bardzo prawdziwa i byłeś tak wiarygodny, że ja tutaj dlatego stoję. I jesteś do tego lekko podobny do Bogumiły Wander, a czarnobiałe zdjęcie Dalidy tak bardzo mi przypomina Kasię Skrzynecką, że musze cię Kasiu pozdrowić – oceniła, kończąc na wesoło Malgorzata Walewska.

Patricia Kazadi wylosowała przejmujący utwór "At last", Etty James, która śpiewała go jako starsza schorowana kobieta u schyłku swojego życia. Czy trud Patricji, która starała się nie przerysować tego wykonania, nie poszedł na marne?

Muszę najpierw ogarnąć swoje łzy, bo i dzień wyjątkowy i to wykonanie przepięknej piosenki. Wszystkie twoje wykonania były albo doskonałe albo bardzo, bardzo dobre. Absolutnie chylę czoła, bo wszystko było wspaniałe, ale to czym mnie jeszcze dziś ujęłaś, to to, jak ty ją zagrałaś. Tą piękną zmęczoną, ale wciąż walczącą o siebie Ettę. Po prostu brak mi słów. Przepięknie, Patrycja, brawo – podsumowała niezwykle wzruszona Justyna Steczkowska.

Asia Osyda została prawie księżniczką, czyli Ireną Jarocką. Czy z równą jej dostojnością zaśpiewała "Wymyśliłam Cię"?

Piękna ta melancholia. Te stare polskie utwory na mnie działają zawsze. Piękny ten świat zbudowałaś. Nie było Asi, to było takie wyśpiewane do świata. Dziękuję ci za całą edycję – powiedział zachwycony Stefano Terrazzino.

Damian Kret i Kurt Cobain wystąpili wspólnie, choć w jednym ciele. "Com as you are" wybrzmiało na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Damian, od początku byłeś w nirwanie. Mogę szczerze powiedzieć, że nawet intonacyjnie byłeś troszkę lepszy od oryginału. Po prostu byłeś Kurtem Cobainem. Bardzo się cieszę. Barwowo też trafiałeś i uważam, że był to twój najlepszy występ. – oceniła krótko i zwięźle Małgorzata Walewska.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Kto wygrał wyjątkowy odcinek programu?

Kubę Szyperskiego los pokierował do świata opery i tak został wielką sopranistką Montserrat Caballe. Czy wystarczyło mu oddechu na niezwykły utwór "Ave Maria"?

Dla mnie to było takie wykonanie, które nie wymaga słów, więc ja wstaję i się bardzo nisko tobie kłaniam. I nie mam nic więcej do powiedzenia – ocenił poruszony wykonaniem Piotr Gąsowski

Basia Wypych otrzymała od "grzyba" rolę swoich teatralnych marzeń i z wielkim wdziękiem wcieliła się w Kalinę Jędrusik, śpiewając na scenie "Na całych jeziorach ty".

Baśka, co ty w ogóle odpalasz? Oprócz tego, że była barwa wspaniała, przepięknie prowadziłaś z pieczołowitością i dbałością o wysokości dźwięków trudne bardzo pochody kody linii melodycznej. Naprawdę zrobiłaś to pięknie. I też te kontrasty, które są w tej piosence, która jest trochę walką o równouprawnienie kobiet. To było i nostalgiczne i wzruszające i erotyczne i każde – zachwycała się Małgorzata Walewska.

Reni Jusis wylosowała bardzo ważny ponadczasowy utwór o pokoju na świecie i dzieleniu się miłością. Jako nieodżałowany John Lenon zaśpiewała "Imagine".

To jest piosenka, która jest symbolem tamtych czasów, takiego myślenia o tym, że mogłoby być inaczej. Ty Reni jesteś dzisiaj jak John Lenon. Wyglądasz jak on, zaśpiewałaś pięknie. Przypomnieliśmy sobie stare hipisowskie czasy i przyniosłaś nam piękne historie z dawnych lat – wypowiedziała się Justyna Steczkowska.

Odcinek wygrał Damian Kret. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Viva Interwencje na rzecz zwierząt.

