Wymarzona bryka Filipa Chajzera jest do wzięcia. Zawrotna cena, będą chętni?

Filip Chajzer musi rozstać się ze swoim oczkiem w głowie. Wymarzone, białe BMW zostanie sprzedane. Luksusowy kabriolet nie idzie co prawda pod młotek, ale już wylądował na portalu motoryzacyjnym. Ogłoszenie promował sam prezenter w relacji na swoim Instagramie. "Naszedł czas rozstania. Bardzo trudnego rozstania. Tylko w dobre ręce. Bo tylko na takie zasługuje" - tak podpisał zdjęcia eleganckiego auta.

BMW Filipa Chajzera można kupić na 150 tys. zł

Bryka nie byle jaka, bo BMW 430i Xdrive Cabrio. Model wyprodukowany w 2016 r ma na liczniku 70 tyś km, a pod maską dwulitrowy silnik o mocy 252 KM. Do tego napęd na cztery koła, piękny śnieżnobiały lakier, znakomite wyposażenie i robiące wrażenie nazwisko pierwszego właściciela. Nic więc dziwnego, że auto wystawiono na duże pieniądze - 150 tys. to dla wielu kwota niewyobrażalna, ale tryskający pomysłami prezenter z pewnością ma już plan na to, jak ją zagospodarować.

Przypomnijmy, że Filip Chajzer stracił niedawno niezły angaż w Dzień Dobry TVN. Na szczęście celebryta nie lubi stać w miejscu, więc już miał w zanadrzu nowy pomysł na siebie. Jego nowy warszawski lokal z pewnością wymagał sporych inwestycji, ale wielu wróży mu sukces. Ma dobry pomysł, pasję i chęci, więc śniadaniownia może z czasem przynosić dobre dochody. Do tego ambitny przedsiębiorca ma także siedlisko na Mazurach, które chętnie wynajmuje zainteresowanym. Miejsce ma potencjał, a nowa menedżerka z pewnością zadba o to, by gości tam nie brakowało. Miejsca te wymagają nakładów, więc może stąd decyzja o sprzedaży białej perełki.

