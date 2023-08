Filip Chajzer cieszy się jak dziecko. "POWIEDZIAŁA TAK" chwali się na Instagramie. Nawał zmian w życiu prezentera

Agnieszka Chylińska nie wytrzymała i w swoim stylu zaorała dziennikarza TVN! "To po co mnie zaprosiłeś?"

Ach, co to był za ślub!

To historia niemal jak z bajki, choć wydarzyła się naprawdę. Aż trudno w to uwierzyć, że dwoje ludzi wpada na siebie w najmniej oczekiwanym, ale najbardziej idealnym momencie życia. Już po chwili wszystko jest jasne. Filip Chajzer ma najwyraźniej szczęście do ludzi, a los mu sprzyja. Wielu latami nie może znaleźć właściwej osoby, on nawet nie musiał szukać. Kim jest tajemnicza Agnieszka, która powiedziała prezenterowi "tak"? Tym razem nie ma tajemnic i ukrywania się, Chajzer wyjawił wszystko swoim obserwatorom.

Nawał zmian w życiu Filipa Chajzera

Zmiany w życiu Filipa Chajzera postępują niemal lawinowo. Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że prezenter Dzień dobry TVN znika z anteny powodów zdrowotnych. Celebryta postanowił zająć się swoim zdrowiem kompleksowo i zrobić sobie przerwę od telewizji. Niedługo potem gruchnęła informacja o zmianach personalnych w stacji - Filip Chajzer stracił pracę. Na szczęście miał już w zanadrzu nowy plan. Okazało się, że prezenter planuje otworzyć w Warszawie bardzo przyjemne miejsce - miłą kawiarnię, gdzie śniadania będzie można zjeść o każdej porze, a wyjątkowe osoby (jak na przykład powstańcy) będą obsługiwane za darmo. Wakacje zaowocowały zaś pomysłem na ubogacenie jego mazurskiego siedliska. I tu do akcji wkroczyła Agnieszka.

Filip Chajzer cieszy się jak dziecko. "POWIEDZIAŁA TAK" chwiali się na Instagramie

Chajzer podzielił się fanami pomysłem na wybudowanie na swojej posesji basenu, poprosił o polecenie godnej zaufania ekipy. Nie wiemy czy ją znalazł, ale wkrótce po o[publikowaniu postu dostał wiadomość od zachwyconej miejscem Agnieszki: "Panie Filipie, miejsce bajkowe. Nie szukasz Pan jakiejś gospodyni, sprzątaczki, czy kucharki? A może ktoś do skoszenia trawy jest potrzebny? (Przy okazji opalenizna się jakaś złapie). Nawet zaraz mogę wsiadać w pierwszy lepszy pojazd i przybywam".

Przyjechała, a ze spotkania tych dwojga wyszło coś, co ma szanse przetrwać. "POWIEDZIAŁA TAK. Przyjęła moją uczciwą propozycję i weszła w robotę jak KUNA W AGREST. Po 3 dniach intensywnego szkolenia muszę powiedzieć jedno - mam najlepszą menagerkę świata" - cieszył się jak dziecko zadowolony i uśmiechnięty Filip Chajzer, zapraszając wszystkich na swoje włości. Życzymy owocnej współpracy!

Tłum prowadzących TRACI PRACĘ w "Dzień dobry TVN"! Rozenek, Woźniak-Starak, Ohme... Kto jeszcze? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.