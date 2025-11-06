Wzruszający hołd w "MasterChefie". Żona Tomasza Jakubiaka wspomina zmarłego jurora

Niedzielny odcinek programu MasterChef będzie wyjątkowy i pełen emocji. Twórcy show przygotowali szczególny hołd dla zmarłego jurora, Tomasza Jakubiaka. W studiu pojawi się jego żona, Anastazja Jakubiak, która razem z Michelem Moranem wspomni ukochanego męża i jego niezapomniany wkład w historię programu.

W kwietniu 2025 roku Polskę obiegła smutna wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka, kucharza, restauratora i jurora MasterChefa. Artysta kulinarny od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą nowotworową, a o jego walce wiedzieli nie tylko bliscy, ale też rzesze fanów, którzy z ogromnym zaangażowaniem wspierali zbiórki na jego leczenie. Choć choroba ostatecznie okazała się silniejsza, pamięć o Jakubiaku przetrwała. Jego żona, Anastazja, od miesięcy pielęgnuje wspomnienia po ukochanym mężu, dzieląc się w mediach społecznościowych wzruszającymi postami o ich wspólnym życiu. To właśnie ona, wraz z ekipą programu, stanie teraz w centrum wyjątkowego wydarzenia, odcinka dedykowanego jego pamięci.

Tak uhonorują Tomasza Jakubiaka. Wzruszające!

Producenci MasterChefa postanowili uczcić Tomasza Jakubiaka w sposób, który najlepiej oddaje jego pasję, przez gotowanie. W nadchodzącym odcinku uczestnicy przygotują potrawy inspirowane jego ulubionymi smakami. Wśród nich pojawią się m.in. klasyczne, domowe kotlety mielone - danie, które symbolizowało jego przywiązanie do tradycyjnej kuchni i prostych, ale dopracowanych receptur.

Na planie pojawi się także Anastazja Jakubiak. Fragment programu, który trafił już do sieci, pokazuje jej rozmowę z Michelem Moranem. Widać w niej wzajemne wzruszenie i wdzięczność za wspólne lata pracy Tomka z ekipą programu. Anastazja przyznała, że MasterChef był dla jej męża jak drugi dom. 

MasterChef był zawsze dla niego drugim domem i ja się czuję tutaj jak w domu. Jestem otoczona taką miłością i opieką, jaką on mi dał - wyjawiła Anastazja.

Podczas rozmowy wspomniano również o zabawnych sytuacjach z planu, w których Jakubiak rywalizował z Moranem jak dziecko, z uśmiechem i dystansem. To właśnie ta naturalność i ciepło sprawiły, że widzowie tak bardzo go pokochali.

Ty razem z nim tak lubiliście rywalizację, że jeden drugiemu nie odpuszczał. Jak dzieci po prostu - przypomniała Moranowi Anastazja Jakubiak.

