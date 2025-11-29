Hanka Bielicka: Królowa polskiego kabaretu

Hanka Bielicka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek estradowych w Polsce. Rodzice od najmłodszych lat mówili o niej "nasza mała artystka". Po latach stała się prawdziwą królową kabaretu i mistrzynią monologu. Jak nikt inny potrafiła opisać otaczającą nas rzeczywistość i obnażyć słabostki Polaków. "Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy" – powtarzała.

Karierę rozpoczęła jeszcze w latach 40. Hanka Bielicka rozpoznawalność zyskała dzięki występom w kabarecie oraz roli Dziuni Pietrusińskiej. Stworzył ją dla niej Bogdan Brzeziński, którego poznała w krakowskim Kabarecie Siedem Kotów. Postać tę odgrywała na scenie oraz w słuchowisku radiowym. Z czasem jej popularność tylko rosła. Przez dekady niezwykle owocnej kariery była obecna w filmie, teatrze i telewizji.

Hanka Bielicka: Tak dziś wygląda grób artystki

Hanka Bielicka była aktywna zawodowa niemal do śmierci. Ostatni raz ostatni raz publicznie wystąpiła w 2006 roku programie Szymona Majewskiego. Podczas nagrań nie opuszczał jej dobry humor, ale coś już musiała przeczuwać. Pod sam koniec powiedziała, że to jej pożegnanie.

Trzy dni później artystka trafiła do szpitala. 9 marca przed południem przeszła operację tętniaka aorty. Jednak mimo ogromnych wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Hanka Bielicka zmarła kilka godzin po operacji.

Pogrzeb legendarnej artystki odbył się 16 marca. Żegnały ją tłumy. Została pochowana w grobowcu rodzinnym Bielickich na cmentarzu Powązkowskim, gdzie do dziś jest odwiedzana przez wielbicieli jej talentu.

W tym roku minęło 19 lat od jej śmierci, a pamięć o niej jest wiecznie żywa. Niedawno odwiedziliśmy grobowiec artystki. Jest on zadbamy i regularnie odwiedzany przez jej bliskich oraz fanów. Na płycie znajdują się kwiaty, znicze oraz figurka kota w kapeluszu. Hanka Bielicka znana była bowiem z zamiłowania do kapeluszy i prawie nigdy nie wychodziła z domu bez nakrycia głowy!

