Z kim spotykał się Patryk Pniewski? Aktor dokonał coming outu

Niedawne wyznanie Patryka Pniewskiego dotyczące jego biseksualności to moment ważny nie tylko dla niego samego, ale również istotny w kontekście całej polskiej społeczności LGBTQ+. Krok polegający na publicznym otwarciu się w kwestii swojej orientacji wymaga sporej odwagi, szczególnie gdy dotyczy to osób ze świata show-biznesu, których codzienność stale jest analizowana przez media i fanów. Pniewski, znany widzom z popularnych seriali, takich jak „Barwy szczęścia” i „Pierwsza miłość”, od wielu lat budzi sympatię publiczności. Jak jednak wygląda jego przeszłość uczuciowa?

Patryk Pniewski dokonał coming outu. "Nie chcę się wstydzić"

Aktor, urodzony w 1991 roku, zdobył rzesze fanów dzięki rolom w chętnie oglądanych produkcjach telewizyjnych. Wcielając się w Krystiana w „Pierwszej miłości” czy Józka w „Barwach szczęścia”, konsekwentnie chronił jednak swoją prywatność, skupiając się w relacjach z mediami na dokonaniach zawodowych. Niedawno jednak 34-latek postanowił odsłonić nieco więcej ze swojego życia w podcaście „P.S. I LOVE YOU”. Podczas pełnej emocji rozmowy z Anną-Marią Sieklucką aktor otwarcie i poruszająco opowiedział o swojej orientacji.

"Przez długi czas myślałem, że jeżeli podobają mi się i dziewczyny, i chłopaki, to jest to moje brzemię i że coś jest ze mną nie tak. I nie chciałem taki być, ale nie dlatego, że czułem wewnętrznie, że to jest coś złego, tylko że ludzie mi tak dawali odczuć. Nie chcę się wstydzić bycia sobą, bo każdy ma prawo kochać" - powiedział.

Z kim związany był Patryk Pniewski? Jego życie miłosne nie jest powszechnie znane

Informacje o osobach, z którymi spotykał się Patryk Pniewski, są niezwykle skąpe, a sam aktor nigdy oficjalnie nie potwierdził żadnego swojego związku. W mediach głośno o jego życiu uczuciowym zrobiło się w 2017 roku za sprawą plotek o rzekomej relacji z Katarzyną Sawczuk – aktorką i piosenkarką, znaną m.in. z programu „The Voice of Poland”. Pojawiały się nawet doniesienia o problemach w ich relacji i rzekomej zazdrości Pniewskiego o udział Sawczuk w „Tańcu z Gwiazdami”. Wkrótce jednak menadżerka artystki stanowczo zdementowała te informacje, a sam aktor ostrzegł jeden z magazynów w związku z publikowaniem, jak powiedział, nieprawdziwych informacji na jego temat.

Wiemy za to, że później partnerką aktora została aktorka i influencerka Oliwia Bosowska. Więcej informacji o życiu miłosnym brakuje w sieci. Możemy jednak nadmienić, że Patryk Pniewski zaprzyjaźnił się z innymi koleżankami po fachu, w tym Joanną Opozdą.

27

Czego aktor szuka w miłości?

W trakcie wspomnianego wywiadu 34-letni artysta przyznał również, że często angażuje się w relacje z osobami, które mają trudności w otwieraniu się na innych. Zaznaczył jednak, że obecnie najważniejsze są dla niego szczerość, autentyczność oraz chęć zbudowania stabilnego, trwałego związku.

"Mam tendencję, że przyciągam osoby niedostępne emocjonalnie, niezależnie od płci. A ja już jestem na takim etapie, że chciałbym autentycznej relacji. Czegoś na dłużej, czegoś na wyłączność" - podsumował.

Sonda Czy osoby LGBT powinny mieć prawo brać ślub w Polsce? Tak Nie