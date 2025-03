Z ostatniej chwili! Nie będzie Warsaw Shore. Decyzja w związku z tragiczną śmiercią "Jeza"

Steven Seagal był ikoną w latach 90. Teraz jest na dnie, a ludzie go nienawidzą. Wystarczyło, że zrobił TO

Tomasz Wolny nie chciał tańczyć! To żona go przekonała – teraz ze spokojem ogląda męża w objęciach pięknej tancerki

Jeremiasz „Jez” Szmigiel z „Warsaw Shore” nie żyje. Nwego sezonu nie będzie

Reality show „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” był nadawany nieprzerwanie od 2013 na antenie MTV Polska. Widzowie zobaczyli 21. jeden sezonów programu, 22. odsłony jednak nie będzie. Produkcja wydała własnie oficjalny komunikat, że w związku z tragiczną śmiercią Jeremiasza Szmigla "Jeza" postanowiła nie wyemitować nowych odcinków.

O śmierci 30-letniego "Jeza" poinformowano 16 lutego 2025 roku. 30-letni uczestnik „Warsaw Shore” odszedł nagle. Jeremiasz „Jez” Szmigiel został pochowany 25 lutego 2025 roku. Śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności tragedii trwa.

Nie będzie nowego sezonu „Warsaw Shore”

W poniedziałek, 17 marca 2025 roku produkcja programu „Warsaw Shore” wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała, że nie pokaże nowego sezonu kontrowersyjnego reality show. Decyzję podjęto z szacunku dla najbliższych zmarłego. Oświadczenie w tej sprawie opublikowano na oficjalnym profilu "Warsaw Showe" i MTV Polska na Instagramie. Wiadomość udostępniła też Ewelina „Ewel0na” Kubiak, uczestniczka programu.

W związku z tragiczną śmiercią Jeremiasza „Jeza” Szmigiela, uczestnika naszego programu, oraz z szacunku dla jego rodziny, przyjaciół i bliskich, podjęliśmy decyzję o nieemitowaniu najnowszego, dwudziestego drugiego sezonu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” – przekazano w social mediach programu MTV, podkreślając:„Dziękujemy fanom za wsparcie i łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy opłakują stratę Jeza”. Szmigiel przed śmiercią wystąpił w pięciu sezonach „Warsaw Shore”: piętnastym, szesnastym i siedemnastym oraz dwudziestym i dwudziestym pierwszym.

Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy to polski program reality show, emitowany na antenie MTV Polska od 10 listopada 2013 r. Został on oparty na amerykańskim formacie Ekipa z New Jersey. Bohaterami Warsaw Shore są „zwykli ludzie”, których łączy zamiłowanie do imprez. W castingu wyłaniano cztery dziewczyny i czterech chłopaków. Od 12. odcinka 3. serii liczba uczestników zwiększała się systematycznie. W trakcie programu uczestnicy mieszkali razem, a ich codzienne zmagania – głównie seks i alkoholowe imprezy – obserwowane było przez kamery.

Sonda Oglądałeś kiedyś Warsaw Shore? tak nie