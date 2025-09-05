Z ostatniej chwili! Żałoba narodowa w Wielkiej Brytanii! Zmarła ważna osoba z rodziny królewskiej

W Wielkiej Brytanii ogłoszono żałobę narodową! Zmarła bardzo ważna osoba z grona rodziny królewskiej. Król Karol III i królowa Camilla zareagowali natychmiast. Nie żyje najstarszy członek brytyjskiej rodziny królewskiej. Kate, księżna Kentu, żona księcia Edwarda, kuzyna zmarłej królowej Elżbiety II. Miała 92 lata. W związku z jej śmiercią król Karol III ogłosił żałobę narodową.

Wielka Brytania pogrążyła się w żałobie. W czwartek, 4 września 2025 roku wieczorem, zmarła bardzo ważna osoba, najstarszy członek rodziny królewskiej. Miała 92 lata. W związku z jej śmiercią król Karol III ogłosił żałobę narodową.

Katharine Worsley, księżna Kentu była najstarszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej i żoną księcia Edwarda, kuzyna zmarłej królowej Elżbiety II. Z dumą nosiła ten tytuł i do późnych lat życia angażowała się w działania na rzecz najmłodszych. W 2002 roku księżna Kentu zrezygnowała z używania tytułu Jej Królewskiej Wysokości i przestała udzielać się w życiu publicznym.

Rodzina królewska w żałobie

Pałac Buckingham z głębokim smutkiem ogłasza śmierć Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Kentu. Zmarła spokojnie wczoraj wieczorem w Pałacu Kensington w otoczeniu rodziny

- czytamy w oświadczeniu pałacu. 

Król Karol i królowa Kamila obecnie przebywają w Balmoral i tam dotarła do nich smutna informacja o śmierci księżnej. 76-letni monarcha natychmiast ogłosił żałobę narodową. Potrwa ona do dnia pogrzebu. Przyczyna śmierci księżnej nie została podana do publicznej wiadomości.

Wspomnienia o księżnej

Król, królowa i wszyscy członkowie rodziny królewskiej łączą się po stracie z księciem Kentu, jego dziećmi i wnukami. Z rozrzewnieniem wspominają oddanie księżnej wszystkim organizacjom, z którymi była związana, jej pasję do muzyki i empatię wobec młodych ludzi

- czytamy w oświadczeniu pałacu.

