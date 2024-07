Z TVN wyleciało biurko, przy którym Marta Warchoł poznała żonę! Mamy zdjęcia

Niedawno gwiazda TVN wzięła ślub z ukochaną i do dziś obie panie chwalą się szczęściem na swoich profilach na Instagramie. Wydarzenie to bardzo odmieniło ich życie. Marta Warchoł już nie pracuje w TVN24. Teraz pokazała, że z redakcji wyniesiono nawet biurko, przy którym poznała ukochaną Iwonę Widomską. O co chodzi? Zobacz to w naszej galerii zdjęć.