Nieznana siostra braci Mroczków. "Nic wam nie powiem". Wyjątkowo tajemnicza postać

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek. Życie prywatne bliźniaków z "M jak miłość"

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek wielką sławę zdobyli dzięki występom w serialu "M jak miłość". W kultowym serialu TVP grają od samego początku, czyli od 2000 roku. Obaj bracia Mroczkowie chętnie pokazują w mediach społecznościowych obrazki ze swojego życia prywatnego. Ostatnio na przykład zaprezentowali na Instagramie, jak zrobili park wodny na działce u rodziców. Wcześniej media żyły zmianą stanu cywilnego jednego z bliźniaków. W maju Rafał Mroczek wziął ślub z Magdaleną Czech. Aktor wcześniej związany był z Joanną Skrzyszewską, z którą ma 8-letnią córkę Zosię. Z kolei Marcin Mroczek od 11 lat jest mężem Marleny Muranowicz. Małżonkowie mają dwóch synów: Ignacego (8 l.) i Kacpra (7 l.). Mało kto wie o tym, że bracia Mroczkowie mają też siostrę Agatę. Kim jest siostra gwiazdorów "M jak miłość"? To bardzo tajemnicza postać.

Kim jest Agata, siostra braci Mroczków? "Mam siostrę Agatę i ją bardzo kocham"

W przeciwieństwie do słynnych braci Agata stroni od mediów. Raczej nie pojawia się też publicznie. Wyjątek zrobiła w 2007 roku, gdy mogliśmy ją zobaczyć na koncercie z okazji pięćsetnego odcinka serialu "M jak miłość". O siostrze bracia Mroczkowie konsekwentnie nie chcą opowiadać. W zeszłym roku czegoś dowiedzieć się o niej próbowała reporterka portalu Party.pl. Marcin Mroczek był jednak nieugięty. - W jakim jest wieku, czym się zajmuje? - dopytywała reporterka. - Nic wam nie powiem, jakby chciała to by mówiła - odparł stanowczo gwiazdor "M jak miłość". Coś jednak powiedział o relacjach z siostrą. - Mam siostrę Agatę i ją bardzo kocham i pozdrawiam - dodał Marcin Mroczek. Aktor dodał, że siostra jest z innego świata niż bracia i chciałaby w nim "absolutnie" zostać. Do show-biznesu jej nie ciągnie. - Nigdy nie chciała i myślę, że nigdy nie miała takich ambicji i nie będzie miała - podkreślił serialowy Piotrek Zduński z "M jak miłość".

