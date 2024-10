Magdalena Kumorek popularność i uznanie fanów zdobyła w jednym z hitów TVN. Gwiazda przez lata występowała też serialach czy w filmach. Obecnie jej talent można zobaczyć też w teatrze, ale nie tylko. Aktorka spełnia się też w zupełnie innym zawodzie.

Magdalenę Kumorek znają wszyscy jako aktorkę, nie każdy zdawał sobie jednak sprawę z tego, że ma też inny zawód. Gwiazda spełnia się jako coach. Spotyka się z ludźmi, pomaga im odnaleźć nową drogę w życiu, a także osiągnąć wyznaczone cele.

Mam taką misję, żeby coaching w Polsce odczarować, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy nigdy nie brali udziału w procesie coachingowym, to mają taki potoczny obrazek - to jest ta osoba, która stoi na zakręcie i tej osobie, która "biegnie" fizycznie, albo metaforycznie mówi - "szybciej, dalej, mocniej!". Nie, to nie jest coaching. To nie jest coach, to jest mówca motywacyjny, to jest trener. Natomiast coach czy proces coachingowy to jest proces terapeutyczny. To są bardzo głębokie transformacje, oczywiście one wcale nie muszą być mega głębokie, bo ktoś może przyjść z dosyć niskim celem, ale jeżeli przychodzą do mnie moi klienci i oni mają wysokie cele, chcą naprawdę coś w życiu osiągnąć czy to zawodowo, czy prywatnie, czy duchowo. Ja pracuję jako life coach, więc mam bardzo szerokie spektrum rażenia. Praca coacha od pracy psychologa różni się tylko tym, że ja nie pracuję z traumą. Ja pracuję z osobami, słucham mojego klienta po zasobach, albo po tych, które już ma albo po tych, które potrzebuje zdobyć, żeby dojść tam, gdzie sobie założył czy założyła - powiedziała "Super Expressowi" Magdalena Kumorek.