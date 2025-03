Zaczyna się walka o ogromny majątek Gene'a Hackmana. Prawnicy zacierają ręce!

Tajemnicza śmierć Gene'a Hackmana oraz jego żony Betsy pogrążyła w żałobie środowisko filmowe. Aktor pozostawił po sobie ogromny majątek. Nie jest jednak pewne do kogo on trafi. Hackman miał trójkę dzieci, ale ich relacje nie należały do najlepszych. Wiele wskazuje na to, że za chwilę zacznie się prawdziwa batalia o spadek.