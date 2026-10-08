Zagrał czarny charakter w "M jak miłość", teraz zdjął buty w pociągu i zaczęła się "jazda". Nieźle oberwał

Dariusz Kordek w "M jak miłość" zagrał Jana Bosackiego, przystojnego i uwodzicielskiego biznesmena, który zalecał się do Izy (Adriana Kalska), ale intencje miał nieczyste i ostatecznie wylądował za kratkami. Kordek ma także ważną rolę w "Klanie" - tu gra mecenasa Bruno Jarosza, specjalistę od spraw spadkowych. Poza planem seriali aktor jest rozrywany towarzysko, prowadzi wiele ważnych imprez, pojawił się także w "Tańcu z Gwiazdami". Niewątpliwie jest gwiazdą i tak też się czuje. Z powodu jego zachowania w pociągu wybuchła w sieci potężna burza.

Skandal w 1. klasie?

Dariusz Kordek jest miłośnikiem podróży koleją i tym razem postanowił podzielić się z internautami swoją radością z przejazdu pociągiem. Aktor miał przed sobą trasę liczącą ponad 400 km. Jak wynika z jego wpisu, zamierzał wykorzystać czas w podróży na odpoczynek, lekturę, drzemkę i załatwienie bieżących spraw.

Dariusz Kordek chciał pokazać swoim fanom, jak przyjemnie podróżuje się pociągiem. Aktor opublikował na Facebooku zdjęcie z przejazdu pierwszą klasą. Szybko okazało się jednak, że uwagę internautów przyciągnęło nie to, co miał zamiar pokazać aktor. On oprócz wyznania sympatii do pociągów chciał dokuczyć trochę kolei za opóźnienia, ale to jego bose stopy na siedzeniu naprzeciwko zwróciły uwagę wszystkich! Pod "niewinną" fotką rozpętała się szeroka dyskusja o kulturze podróżowania.

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Miał być miło, ale coś poszło nie tak z butami

Jaki jak kocham jeździć pociągiem! Tym bardziej że daleka podróż ponad 400 km trochę odpoczynku mała drzemka lektura i bieżące sprawy. A nie mogę pominąć że posiadam już pierwszą w sumie realną zniżkę na PKP hurra! 30% wychodzi. Kocham opóźnione pociągi Orient Express Intercity.

Części internautów taki sposób podróżowania zdecydowanie się nie spodobał. Pod postem pojawiły się komentarze krytykujące zachowanie aktora.

Jak ja kocham buraków, którzy zdejmują buty w pociągu Od 10 LAT istnieje KODEKS KULTURALNEGO PODRÓŻOWANIA Kindersztuby w ,,Stolycy" nie kupisz.

"Mam wykupiony CAŁY przedział w pierwszej klasie"

Dariusz Kordek odpowiedział, jak na gwiazdora przystało.

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Nogi w czystych skarpetkach szanowny Panie i nikomu to nie przeszkadza bo nikogo nie ma w moim przedziale który mam wykupiony CAŁY w pierwszej klasie

Oczywiście pod postem Kordka pojawiły się też miłe komentarze i życzenia dobrej podróży. A to oznacza, że nie wszystkich oburzył widok nieobutych stóp na siedzeniu pasażera.

Udanej i bezpieczniej podróży .Pod nogi jeszcze podusia i też odpoczną, w końcu cale dni chodzimy na nich Udanej podróży i miłego dnia

W przypadku Dariusza Kordka istotny jest więc fakt, że miał wykupiony cały przedział pierwszej klasy. Nie podróżował w nim z obcymi pasażerami.

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