Roxie nie wytrzymała! Odepchnęła Kevina na oczach wszystkich

Roxie i Kevin mieli się dobrze bawić. Nagle zrobiło się naprawdę nerwowo

"Hitster" wraca z kolejnymi odcinkami, a wraz z nimi pojawią się nowe gwiazdy i spora dawka emocji. W najbliższy weekend widzowie zobaczą aż dwa odcinki muzycznej zabawy. W sobotę (10.10.2026) do gry przystąpią Roxie i Kevin Mglej oraz Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak.

Jak zapowiada się rywalizacja? Zdecydowanie nie będzie nudno. Szczególnie gorąco zrobiło się podczas starcia małżeńskiego duetu Mglejów. Wszystko przez pozornie niewinną muzyczną decyzję.

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Roxie ostro do Kevina, chwilę później go odepchnęła. Wszystko nagrały kamery

Uczestnicy "Hitstera" muszą wykazać się przede wszystkim znajomością muzyki i umiejętnością określania, kiedy powstały poszczególne utwory. Brzmi prosto? Nic bardziej mylnego. Zwłaszcza gdy o odpowiedzi trzeba walczyć o punkty, a w drużynie pojawiają się dwie osoby, które najwyraźniej mają zupełnie różne zdania.

Tak właśnie było w przypadku Roxie i Kevina Mgleja. Małżonkowie trafili na utwór, którego datę powstania musieli określić. Kevin obstawiał, że piosenka pochodzi sprzed 2017 roku. Roxie nie była jednak przekonana do jego pomysłu.

Wokalistka nie gryzła się w język i stwierdziła: "Nie chcę, żebyśmy wyszli na aż takich debili, że przed 2017". Kevin próbował uspokoić sytuację i odpowiedział jej: "Nie wyjdziesz na debila, tylko wyjdziesz na miłą".

Roxie ostatecznie zgodziła się z mężem, ale decyzja nie przyniosła im upragnionego sukcesu. Drużyna straciła punkt, a z drugiej strony natychmiast dało się słyszeć triumfalne podziękowania. "Dziękujemy!" - krzyknął Rafał Maserak.

Roxie najwyraźniej nie zamierzała jednak przejść nad tym do porządku dziennego. W stronę męża padło z wyrzutem: "Oni nam tak nie pomagali". Atmosfera zrobiła się napięta, a kolejne wymiany zdań tylko podkręcały emocje.

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Sytuację zauważył również Rafał Maserak. Tancerz postanowił podejść do sprawy z humorem i zapytał: "Może jest tu psycholog małżeński?". Trudno o lepsze podsumowanie tego, co działo się między Roxie i Kevinem.

Napięcie dostrzegła także Ida Nowakowska. W końcu Kevin postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście ma powody do obaw i zapytał żonę wprost: "Zła jesteś na mnie?".

Odpowiedź Roxie była krótka: "Nie, w ogóle". Tyle że jej zachowanie mówiło coś zupełnie innego. Chwilę później wokalistka… odepchnęła Kevina. Trudno więc było nie odnieść wrażenia, że między małżonkami rzeczywiście pojawiło się sporo emocji. I choć wszystko działo się w ramach muzycznej zabawy, scena z udziałem Roxie i Kevina z pewnością będzie jednym z najbardziej komentowanych momentów odcinka.

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