Elżbieta Dmoch porusza się o balkoniku i chowa twarz za kapturem. Chodzenie sprawia jej ból

Elżbieta Dmoch była gwiazdą. Po śmierci męża usunęła się w cień

W latach 70. i 80. Elżbieta Dmoch cieszyła się ogromną popularnością. Cała Polska śpiewała z nią jej największe hity czyli "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Windą do nieba". Niestety na początku lat 90. gwiazda po raz ostatni pojawiła się na scenie po czym zapadła się pod ziemię. Pojawiły się plotki, że artystka załamała się tym, jak mąż Janusza Kruka, z którym współtworzyła zespół "2 plus 1" porzucił ją dla kochanki. Jednak gorszym ciosem okazała się dla artystki jego śmierć. Ponoć Elżbieta Dmoch miała przyjacielskie relacje z byłym mężem i do samego końca wierzyła, że do niej wróci.

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Porusza się o chodziku i chowa za wielkim kapturem

Po śmierci Janusza zaszyła się w swoim mieszkaniu na Saskiej Kępie, do którego nikogo nie wpuszczała. Żyła w ciężkich warunkach. Pomocną dłoń wyciągnęła do gwiazdy Polska Fundacja Muzyczna, która uruchomiła zbiórkę. Dzięki zebranym pieniądzom, trzy lata temu wyremontowano mieszkanie piosenkarki. Główny remont przeszła łazienka, w której stanęła specjalna wanna, która jest przeznaczona dla osób schorowanych. Nie jest bowiem tajemnicą, że Dmoch ma problemy z poruszaniem się. Ostatnio spotkaliśmy panią Elżbietę na zakupach w jednym ze sklepów. Porusza się bardzo powoli za pomocą chodzika. Widać było, że każdy krok sprawia jej ból. Nie dało się nie zauważyć schorowanych nóg gwiazdy, które były owinięte prawdopodobnie papierem.

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