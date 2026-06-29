Zagrała w polskim hicie Netflixa, teraz martwi się o pracę. "Mogę dużo rzeczy robić. Zapraszam do kontaktu"

Agnieszka Żulewska ze szkoły filmowej prosto na plan

Agnieszka Żulewska (39 l.) jest jedną z najbardziej uznanych aktorek w Polsce. W 2010 roku ukończyła łódzką filmówkę i od tamtej pory niemal nie schodziła z planów filmowych. Na małym ekranie zadebiutowała w 2010 w "Czasie honoru", a na dużym rok później w filmie "W imieniu diabła" Barbary Sass.

Rok 2015 był dla niej przełomowy. Zagrała główną rolę w "Chemii" u boku Tomasza Schuchardta (39 l.), za którą otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Krótko po premierze filmu do kin wszedł "Demon" Marcina Wrony z jej udziałem. Agnieszka Żulewska została okrzyknięta nadzieją polskiego kina. W następnych latach umiejętnie łączyła role filmowe z serialowymi. Można ją było zobaczyć m.in. w "Przepisie na życie", "M jak miłość", "Pierwszej miłości", "Żmijowisku", w trylogii "Rojst", "Ostatnim komersie" czy "Miłości do kwadratu".

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Agnieszka Żulewska zagrała w hicie Netflixa, teraz martwi się o pracę

W 2022 roku zagrała jedną z głównych ról w głośnej "Wielkiej wodzie" Netflixa. I chociaż w ostatnich latach grała w nawet kilku produkcjach rocznie, to dziś nie ukrywa, że przechodzi zawodowy kryzys. W niezwykle szczerej rozmowie z magazynem "Wysokie obcasy" stwierdziła, że kilka jej projektów jest w produkcji, ale gorzej z kolejnymi propozycjami.

Obecnie zawodowo znajduję się na wypłaszczeniu. Pewne projekty czekają na premierę, a przyszłość jest niewiadoma - stwierdziła aktorka.

Choć cieszy się, że może spędzić więcej czasu z synkiem, to obawia się o zawodową przyszłość. Jest w stanie podjąć się różnych prac.

Jestem pracowitą osobą. Mogę dużo rzeczy robić. Masażystka, ogrodniczka, pomoc kuchenna, osoba sprzątająca, niania, listonoszka, rzeźbiarka, ilustratorka, opowiadaczka. Zapraszam do kontaktu - przyznała Żulewska.

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