Gwiazda uwielbianego serialu ogłosiła radosną nowinę! To już drugi raz

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-29 13:00

Wielka gwiazda serialu "Dewajtis" ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka! Radosną nowiną podzieliła się 29. czerwca 2026 roku, w dniu swoich 34. urodzin. Na oficjalnym profilu Michaliny Olszańskiej na Instagramie fani podziwiają serię jej ciążowych zdjęć - zobacz TO w naszej galerii.

Michalina Olszańska ma powody do podwójnego świętowania. Aktorka, która właśnie skończyła 34 lata, postanowiła podzielić się z fanami wyjątkową wiadomością. Zamiast ograniczyć się do podziękowań za urodzinowe życzenia, ogłosiła, że już wkrótce jej rodzina znów się powiększy!

W poniedziałek 29 czerwca 2026 r. na profilu gwiazdy m.in. serialu "Dewajtis" pojawiła się seria prywatnych fotografii. Olszańska zdecydowała się pokazać kadry pełne ciepła i rodzinnej atmosfery. Na zdjęciach wyraźnie widać już zaokrąglony ciążowy brzuszek, co nie pozostawiło obserwatorom żadnych wątpliwości - Michalina Olszańska właśnie potwierdziła radosną nowinę.

Zaokrąglony bruszek gwiazdy nie zostawia wątpliwości

Publikacja gwiazdy na Instagramie przyciągnęła uwagę fanów, którzy zasypali aktorkę gratulacjami. Sesja zdjęciowa aktorki w intymnym klimacie, pokazuje z jaką radością oczekiwany jest nowy członek rodziny. Zaokrąglony rzuszek Olszańskiej nie pozostawia żadnych wątpliwości. 

Dla Michaliny Olszańskiej to kolejny powód do wielkiej radości. Gwiazda właśnie świętuje swoje 34. urodziny i najwyraźniej uznała ten dzień za idealny moment, by podzielić się z obserwatorami tak ważną informacją.

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"O Ty Czarownico Boska! gratuluję!!"

Fani kina i seriali doskonale kojarzą Michalinę Olszańską nie tylko z "Dewajtis", ale i: „"Córki dancingu", "Ja, Olga Hepnarová" oraz "1983" z Netflixa. Teraz gwiazda skupia uwagę nie tylko zawodowymi sukcesami, ale również szczęśliwymi wydarzeniami w życiu prywatnym.

Pod opublikowaną serią zdjęć posypały się gratulacje od zachwyconych internautów oraz znajomych z branży. Uwagę zwraca również krótka wymiana zdań pod postem. Malwina Natalia Buss, która aktualnie jest w ciąży zostawiła pod zdjęciami potrójne serduszko, na co ciężarna gwiazda szybko odpowiedziała: "Znowu się zgrałyśmy". 

Wspaniałość !!!! Zdrowia

Wowawiwaaa!!!!!

O Ty Czarownico Boska! gratuluję!!

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Gwiazda uwielbianego serialu ogłosiła radosną nowinę! To już drugi raz
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MICHALINA OLSZAŃSKA