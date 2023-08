Zakochani nie poszli na łatwiznę! Tak wyglądał pierwszy taniec Geralda i Iwony! Mamy nagranie

Przeżyliśmy szok po usłyszeniu, o co partnerka Hakiela go poprosiła. To dlatego się rozstali?!

Iwona Mazurkiewicz (64 l.) i Gerard Makosz (83 l.) z „Sanatorium miłości” to jedna z najpopularniejszych par polskiej telewizji. Widzowie z ogromnym zaangażowaniem śledzili losy ich miłości, która udowodniła każdemu, że drugą połówkę można znaleźć w każdym wieku.

Wesele pary z „Sanatorium miłości” odbyło się w zamku w Niepołomicach. Jest to dla nich wyjątkowe miejsce. To tam właśnie Gerard upadł na kolana i poprosił Iwonę, aby została jego żoną. Podczas uroczystości na zamku towarzyszyli im rodzina i najbliżsi przyjaciele, a także prowadząca Marta Manowska.

Panna Młoda miała piękną i zdobioną białą suknię, a Pan Młody klasyczny garnitur. Całość miała konwencje prawdziwego bajkowego ślubu. Zakochani również nie zrezygnowali z pierwszego tańca. Nie poszli jednak na łatwiznę, co można zobaczyć w filmiku udostępnionym na profilu facebookowym programu „Sanatorium miłości”.

Świeżo upieczeni małżonkowie zdecydowali się na taniec do utworu Leonarda Cohena pt. „Dance Me to the End of Love”. Widać, że całość jest dokładnie przygotowana, a ich choreografia została dokładnie przećwiczona. Widać obroty, skomplikowane figury oraz czułość i miłość, którą można poczuć z każdego kroku ich romantycznego tańca.

Internauci pod filmikiem nie szczędzą im komplementów, które pojawiły się w komentarzach pod filmikiem.

- Piękny taniec! Życzę dużo miłości i radości na dalsze lata – pisze pani Bożena. - Cudna para i wielkie szczęście ze się odnaleźli – dodaje pani Małgorzata.