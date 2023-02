Zapłakana Karolina Pisarek wyznaje, że ma TORBIEL W MÓZGU! Mówi o operacji

Karolina Pisarek kilka miesięcy temu podzieliła się z fanami wiadomością o swoim poważnych problemach ze zdrowiem, tuż po tym jak trafiła do szpitala. Początkowo lekarze mieli problem z ustaleniem, co dolega 25-latce. Postawiona diagnoza była miażdżąca dla Karoliny, która w połowie ubiegłego roku wyszła za mąż za ukochanego Rogera Sallę.

- Do końca nie wiedziałem, co jest grane. Jeździłam z rezonansu na rezonans. Pierwszy był oczywiście tomograf. Sorry, że się trochę mylę, jak mówię i tak przeplatam, ale jestem po silnych lekach przeciwbólowych zmieszanych ze sterydami. To była pierwsza rzecz, która mi od tylu dni pomogła. Diagnoza, która została mi przedstawiona, to powiększona przesadka mózgowa z torbielem. Generalnie kwalifikuje się już do operacji, ale doktor powiedział, że dopóki nie mam problemów ze wzrokiem ani zaników, póki widzę, to nie jest to rzecz natychmiastowa, którą trzeba zrobić, tylko można to złagodzić tabletkami – relacjonowała w mediach społecznościowych.

Teraz Karolina Pisarek przekazała nowe informacje o swoim stanie zdrowia. Emocje wzięły górę, a po twarzy modelki ciekły łzy, gdy dzieliła się wspaniałą wiadomością. Torbiel w jej mózgu znacznie się zmniejszyła.

- Dobre wieści! Moja torbiel o połowę mniejsza niż poprzednio!!!! Popłakuje sobie z tych całych emocji… Nie powiem, stresowałam się. PS. Dzisiejsze wyniki oznaczają, że w najbliższym czasie nie muszę mieć operacji!!! - przekazała modelka.

Pozostaje nam trzymać kciuki i życzyć dużo zdrowia!