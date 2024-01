Zatrważające, w jakich warunkach mieszkał Budda z dziewczyną! Jak śledź w beczce

Śmiało mozna powiedzieć, że Budda nagle stał się nieformalną twarzą WOŚP. To on w przebraniu wrzucił do puszki inicjatywy założonej przez Jurka Owsiaka 100 tys. złotych! Kamil Labudda do tej pory cieszył się popularnością przede wszystkim wśród młodego po0koleniu, które biegle porusza się po internecie. Teraz stał się znany także dla starszych Polaków. Dziś profil Buddy w serwisie YouTube obserwuje ponad 2 mln użytkowników! Influercer ma sławę i pieniądze, ale nie zawsze w życiu tak dobrze mu się wiodło. Gdy miał 18 lat, został bez dachu nad głową. Pomogła mu wtedy dziewczyna, którą pieszczotliwie nazywa "Grażynką". Dzięki niej miał gdzie spać, ale warunki mieszkaniowe miał dalekie od luksusowych. - My mieszkaliśmy na 6 m2 w pokoju u jej rodziców. Ona miała swój pokój, mnie do niego zaprosiła tak jakby, żeby mnie odciążyć od wynajmu za dwa i pół tys. złotych miesięcznie. Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć, tylko się musieliśmy, wiesz, przecisnąć - wyznał kiedyś w wywiadzie, który ukazał się na kanale Wersow. Być może dlatego Budda tak bardzo angażuje się w pomoc innym. Wiemy już, że szykuje kolejną akcję.- Dużo się dzieje. To będzie mocne - zapowiedział tajemniczo.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Buddy i jego dziewczyny