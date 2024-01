Budda szykuje nową akcję. Ujawnił pierwsze szczegóły! "To będzie mocne"

Wpłacił na WOŚP 100 tysięcy złotych. Budda szykuje nową akcję. Są pierwsze szczegóły

Youtuber z Krakowa szykuje kolejną akcję! Budda, który w niedzielę przekazał WOŚP 100 tysięcy złotych podając się za staruszka, na Instagramie zdradził pierwsze szczegóły nowego projektu. Twórca internetowy planuje realizację filmu pełnometrażowego. Takich produkcji Budda nie ma jeszcze w swoim dorobku, jednak filmiki umieszczane przez niego na You Tube cieszą się niesłabnącą popularnością. Wideo z Buddą w roli staruszka wpłacającego 100 tys. zł na WOŚP osiągnął już próg 1,7 mln wyświetleń i jest obecnie na drugim miejscu karty Na Czasie serwisu YT.

- Dużo się dzieje. To będzie mocne - napisał Budda o swoich planach, a że jego ostatnie inicjatywy to pasmo sukcesów, to w te zapewnienia wprost nie wypada nie wierzyć.

Przypomnijmy, że Budda między innymi zorganizował loterię, która miała największą oglądalność na żywo w historii polskiego Youtube'a, a także przekazał domowi dziecka z województwa podkarpackiego skrzynię pełnia pieniędzy i słodyczy.

Kim jest Budda?

Budda to pseudonim, którego używa Kamil Labudda. Mężczyzna ma 24 lata, na Youtube prowadzi kanał Budda. TV , który zdobył już ponad 2 mln subskrybentów, co stawia go wysoko w stawce polskich Youtuberów. Kanał Buddy skierowany jest głównie do fanów motoryzacji. Na swoim koncie Budda ma też hitowy kawałek "Zapach Wanilii". Wydał album "Rozdaję Karty". Budda urodził się w Krakowie, w rodzinie dotkniętej problemami. Nie utrzymuje relacji ze swoją matką, która wyrzuciła go z domu. Z kolei jego ojciec zmarł w wyniku alkoholizmu.

