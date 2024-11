Zbigniew Wodecki i "Dusze kobiet" - album w nowej odsłonie

No to się wydało!

Po blisko 40 latach fani Zbigniewa Wodeckiego mają powody do radości! Na rynku pojawiła się reedycja albumu "Dusze kobiet", który po raz pierwszy od 1987 roku został wydany na CD i w limitowanej edycji winylowej. Dzięki temu możemy znów cieszyć się muzyką jednego z największych polskich artystów — Zbigniewa Wodeckiego, w jego najlepszym okresie twórczym. Melancholia, humor, doskonały wokal i wyjątkowa muzyka – wszystko to znajdziemy na tej wyjątkowej płycie.

Płyta, która powstała w 2 tygodnie

Inspiracją do stworzenia albumu był sam Zbigniew Wodecki. To on zadzwonił do Jacka Cygana z propozycją:

Jacuś, w studio w Poznaniu są 2 wolne tygodnie i jeszcze Alek (Aleksander Maliszewski – współkompozytor piosenek na albumie i dyrygent orkiestry "Alex Band", która uczestniczyła w nagraniach - przyp red.) ma z orkiestrą wolne – robimy płytę.

Współpraca przy tworzeniu "Dusz kobiet" była kompletnie szalona – artyści mieli na realizację projektu zaledwie 2 tygodnie. Muzyka, którą otrzymywał Jacek Cygan, wyznaczała pomysł na tekst – nadawała utworom nastrój i klimat oraz narzucała charakter całej płyty. W piosenkach z albumu "Dusze kobiet" odnajdziemy emocje i sytuacje, z którymi każdy z nas mierzy się w życiu: zarówno te związane z miłością oraz marzeniami, jak i ze smutkiem przeplatającym się z radością i szaleństwem. Twórcy albumu umieścili w słowach utworów także część siebie – odzwierciedlili to, kim wtedy byli, jakie emocje ich poruszały i w jaki sposób aranżowali swoją muzykę.

"Życie na blue jeans"

Piosenką promującą album "Dusze kobiet" jest "Życie na blue jeans" będąca ukłonem w stronę kultury i muzyki amerykańskiej, która w latach 80 wzbudzała w Polsce ogromny zachwyt. Tytuł "Życie na blue jeans" jest metaforą fascynacji Ameryką, co przeniosło się także na modę, a przede wszystkim na luz w modzie, który zaczął następować już w czasach hippisowskich, ale był szczególnie ważny dla polskich artystów tamtej dekady.

Kolejny singiel "Smutek lubi mnie" to przewrotne spojrzenie na postać wybitnego wykonawcy, jakim był Zbigniew Wodecki - jako człowieka wrażliwego, dla przyjaciół pogodnego i uśmiechniętego, ale mającego też swoje chwile słabości. Ta piosenka, a zwłaszcza jej tekst miał był formą przyznania się do tych trudniejszych emocji. Jednak smutek i sposób, w jaki przedstawił go w tekście Jacek Cygan, staje się partnerem Wodeckiego, który nie buntuje się przeciwko niemu, ale akceptuje go i przyjmuje jako część swojego życia.

Dla Jacka Cygana Zbigniew Wodecki był typem horacjańskim, którego idealnie oddają słowa: "chwytaj dzień" – potrafił łapać czas i się nim cieszyć. Wodecki był zawsze duszą towarzystwa. Narzucając swój urok, ciepło oraz uśmiech na wszystkich, sprawiał, że człowiek świetnie się czuł w jego otoczeniu. Był po prostu wyjątkowy.

Album Zbigniewa Wodeckiego "Dusze Kobiet" dostępny jest w sklepach muzycznych zarówno w wydaniu na płycie CD oraz na winylu. Reedycja płyty jest częścią projektu Legendy Polskiej Muzyki stworzonego przez wytwórnię SAYHi.

