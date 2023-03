Zdjęcia naturalnej Opozdy trafiły do sieci. Bez makijażu trudno ją rozpoznać!

Co za historia

Choć wydawało się, że Joanna Opozda usunie się w cień po wszystkich medialnych aferach związanych z Antkiem Królikowskim (34 l.), ona pozostaje aktywną użytkowniczką Instagrama. Nikogo jednak nie powinno to dziwić - dzięki sponsorowanym wpisom nieźle zarabia, a wszystko po to, by zapewnić dobry byt sobie oraz synowi, zwłaszcza że ojciec chłopca zalega z alimentami. Być może zarabiała na życie również na sesji zdjęciowej, na którą zmierzała w tym tygodniu. Paparazzi przyłapali aktorkę w naturalnym wydaniu i widać, że była zaskoczona ich obecnością.

Zdjęcia naturalnej Joanny Opozdy trafiły do sieci. Bez makijażu trudno ją rozpoznać!

Joanna Opozda przyzwyczaiła fanów, że na ściankach zawsze prezentuje się idealnie - z perfekcyjnie ułożonymi włosami, stylizacją podkreślająca smukłą sylwetkę oraz pięknym makijażu. Tym razem możemy zobaczyć jednak, jak gwiazda wygląda w naturalnej wersji - w dresie oraz bez upiększaczy na twarzy.

W sieci pojawiają się komentarze, że aktorka częściej powinna pokazywać się na Instagramie w takim wydaniu. Myślicie, że weźmie sobie te prośby do serca? Zdjęcia aktorki w poniższej galerii.