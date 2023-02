Jakimowicz atakuje "byłą rodzinkę" Królikowskiego! Opozda się wścieknie

Kolejne zmiany w Polsacie. Iza Janachowska ODCHODZI i... wraca do TVN?! [TYLKO U NAS]

Jarosław Jakimowicz lubi krytykować gwiazdy, ich zachowania czy wybory. Nie mógł przejść więc obojętnie obok kontrowersyjnych zdarzeń z minionej soboty, kiedy tuż przed godziną 17 na warszawskiej Woli doszło do zatrzymania Antka Królikowskiego. Aktor, który zmierzał autem w odwiedziny do syna, został poddany kontroli na obecność alkoholu we krwi (alkomat niczego nie wykrył) oraz narko-testom (wykryto środek odurzający THC). Prezenter znany z wystąpień w TVP Info przyznał, że nie jest blisko związany z Antkiem, ale stanął po jego stronie, atakując jego "byłą rodzinkę".

Jarosław Jakimowicz atakuje "byłą rodzinkę" Antka Królikowskiego! Joanna Opozda się wścieknie

Jarosław Jakimowicz opublikował swój wpis na instagramowym profilu, który opatrzył zdjęciem Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy (35 l.) ze ślubu.

- Ten zły Antek dostaje nagle informacje od pięknej matki swojego dziecka, że może go, jak to się mówi, wziąć w dzień po swoich urodzinach. Hmm. Przypadek czy wnyki? Urodziny, jak to urodziny. Zrywa się Antek o 16.30, żeby nie spóźnić się na widzenie, a już pod domem czeka na niego policja. Nie jest pijani i robi mu się narkotesty. Nie ma koksu, mdma, ale ma ślady maryski. Coś strasznego - ironizował.

I choć Antek Królikowski w swoim oświadczeniu nie zasugerował, że to Joanna Opozda lub ktoś z jej rodziny mógł dać tzw. cynk policji, wyręczył go Jakimowicz.

Z tego, co wiem, [Antek - przyp. red.] ma papiery lekarza na swoje schorzenia. (...) Antek jechał po dziecko, a tu taki prezent na urodzinki od "byłej" rodzinki. Myślę, że raz kolejny ktoś zapomina o dobru dziecka. Każdy o tym gada, a jak już... to robi takie bagno. Komu? Antkowi? Nie, dziecku - dodał, sugerując, że aktorka nie zadbała w tym momencie o dobro dziecka.

Myślicie, że Opozda już szykuje się na odpowiedź? Musimy przyznać, że wypowiedź Jakimowicz należy do bardzo odważnych.