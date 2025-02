Zenek Martyniuk podbija świat! Jego hit rozbrzmiewa w luksusowej kawiarni

Chociaż ostatnie lata przyniosły Zenonowi Martyniukowi sporo emocji na gruncie rodzinnym, a jego syn nie raz trafił na pierwsze strony gazet z powodów zgoła innych niż sukcesy ojca, to sam Zenek nie przestaje świętować. Jego kariera wciąż kwitnie, a koncerty przyciągają tłumy wiernych fanów. Teraz jednak może się pochwalić czymś naprawdę unikatowym – jego muzyka dotarła tam, gdzie kawę pije się za kwoty, które mogłyby zaskoczyć niejednego Kowalskiego.

Tak, dobrze czytacie – Zenon Martyniuk nie tylko podbił polskie wesela i dyskoteki, ale i miejsca, gdzie kawę popija się w otoczeniu złota i kryształów! New York Cafe w Budapeszcie to jedna z najpiękniejszych i najbardziej luksusowych kawiarni na świecie. Otwarta w 1894 roku, przez lata była miejscem spotkań artystów, pisarzy i intelektualistów. Jej wnętrza zachwycają bogato zdobionymi sufitami, złoceniami i kryształowymi żyrandolami, dzięki czemu nazywana jest „najpiękniejszą kawiarnią świata”. Dziś przyciąga turystów z całego globu, oferując wykwintne desery, aromatyczną kawę i wyjątkową atmosferę rodem z belle époque.

Czy ktoś by mi uwierzył, gdybym napisała, że wczoraj w New York Cafe w Budapeszcie pan grający na skrzypcach zapytał nas, skąd jesteśmy i po usłyszeniu, że z Polski, zagrał nam "Przez twe oczy zielone" i "Miłość w Zakopanem"? Nie? To dobrze, że mam nagranie!