Maffashion ma nowego chłopaka?! To słynny siatkarz, wszyscy do niego wzdychają. Co za przystojniak

Zenek Martyniuk mama, taka, siostra

Zenek Martyniuk wraz z żoną wiodą luksusowe życie w wypasionym apartamencie. Największą bolączką małżonków jest zachowanie ich syna. Daniel Martyniuk bowiem notorycznie pakuje się w tarapaty. Gdy wydawało się, że po drugim ślubie się uspokoi, doszło do gigantycznej awantury w sylwestrową noc. W hotelu, w którym nocował także występujący na imprezie TVP ojciec celebryty, Daniel Martyniuk wywołał wielką burdę. W końcu awanturnik został zgarnięty przez policję. Zdecydowanie spokojniejsze życie wiodą matka i siostra Zenka Martyniuka. Niedawno pisaliśmy o tym, że dziennikarze programu "Sprawa dla reportera" weszli do domu mamy piosenkarza. Okazało się, że pani Teresa Martyniuk mieszka w bardzo skromnych warunkach kontrastujących z luksusowym domem jej syna. Kobieta jednak czuje się tam szczęśliwa. Po śmierci męża na pewno ma ciężej, ale i tak radzi sobie znakomicie. Zaskakującą prawdę o życiu kobiety wyjawiła Wioletta Martyniuk, czyli jej córka i siostra lidera grupy Akcent.

Kim jest siostra Zenka Martyniuka? Jej obecność przy mamie jest na wagę złota

Okazało się, że mama Zenka Martyniuka - będąc już w okolicach 70-tki - nadal była aktywna zawodowo. - A bo właśnie wróciłam ze zlewni mleka (...) Teraz to już i tak ludzie mało mleka zdają. Bo gdyby było więcej, to chyba bym jednak zrezygnowała. Siły już nie te - wyznała w rozmowie z "Gazetą Współczesną". Po co pani Teresa Martyniuk tak ciężko pracowała, skoro jej syn jest bogaczem? Prawdę wyjawiła siostra Zenka Martyniuka. - To nawet już nie chodzi o pieniądze, ale o to, by mama miała zajęcie. Bo jak człowiek całe życie ciężko pracował, to i potem, na starość, nie potrafi usiedzieć w miejscu - tłumaczyła Wioletta Martyniuk, która na co dzień żyje z dala od blasku fleszy i pomaga matce. Obecność córki w pobliżu mamy jest na wagę złota. W 2020 roku pani Teresa przeszła zawał. - Byłam wtedy w moim domu w Gredelach na Podlasiu, nagle poczułam kłucie w piersi i duszności. Zaraz kazałam córce dzwonić po pogotowie i po Zenka. Syn z synową zdążyli przyjechać jeszcze przed karetką pogotowia i razem pojechaliśmy do szpitala - wspominała mama Zenka Martyniuka w rozmowie z "Na Żywo".

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Zenka Martyniuka z mamą, siostrą i żoną

Sonda Jesteś fanem Zenka Martyniuka? Tak, to mój ulubiony gwiazdor disco polo! Nie, mam innych ulubieńców Nie słucham disco polo