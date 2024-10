Zenek Martyniuk od lat uznawany jest za jednego z bardziej znanych polskich artystów. Gwiazdor disco-polo ma wielu wiernych fanów, którzy bacznie obserwują jego karierę oraz chętnie słuchają jego hitów. Od czasu do czasu Zenek udzieli kilku wywiadów, w których opowie o swoim życiu prywatnym. Niedawno zdradził, jak wygląda sekret jego doskonałej fryzury. Będziecie zaskoczeni, ile kosztuje go fryzjer.

Zobacz też: Roztańczony Narodowy to porażka? Ludzie kpią z playbacku Zenka Martyniuka! Odpowiedział

Zenek Martyniuk od lat prezentuje się nienagannie. Jego stylizacje oraz fryzura zawsze wyglądają świetnie. Jak się okazuje, za włosy znanego artysty dba stylista z Warszawy. W rozmowie z dziennikarzami "Fakt" Zenek Martyniuk wyznał, że od wielu lat jeździ specjalnie do stolicy, aby ujarzmić swoje włosy.

Jak wyruszam na koncert, to jadę do salonu. Czasami jestem tam co miesiąc, czasami co dwa tygodnie, to zależy. A jak on gdzieś wyjeżdża to mam zastępczych fryzjerów i do nich chodzę. Jedną fryzjerkę mam w Białymstoku a drugą w Mławie. Ale numerem jeden jest Dima - mówił Zenek Martyniuk "Faktowi".