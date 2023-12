Zmarł wybitny aktor Tom Wilkinson. Zagrał ponad 130 ról. Widzowie kochali go za "Goło i wesoło" i "Hotel Marigold"

To zwróciło uwagę

Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Niebywałe, co stało się w kościele! Ludzie zastygli w bezruchu

O śmierci Toma Wilkinsona poinformował ok. godziny 19. serwis BBC News, powołując się na informację od rodziny i agenta aktora. "Rodzina Toma Wilkinsona z wielkim smutkiem zawiadamia, że ​​30 grudnia zmarł on nagle w swoim domu. Żona i rodzina byli przy nim do końca. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" - czytamy na stronie serwisu.

Tom Wilkinson - kariera filmowa i telewizyjna

Tom Wilkinson miał na koncie ponad 130 ról filmowych i telewizyjnych. Aktor czuł się równie dobrze w dramatach historycznych, takich jak "Rozważna i romantyczna" z 1995 r. i "Bella" z 2013 r., jak filmach sensacyjnych - w "Godzinach szczytu" czy "RocknRolli" znakomicie zagrał kryminalistów. Za rolę amerykańskiego działacza politycznego Benjamina Franklina w miniserialu John Adams z 2008 roku zdobył nagrodę Emmy oraz nominację do tejże nagrody za rolę ojca Johna F. Kennedy'ego, Joe w filmie "The Kennedys". W "Selmie" z 2014 roku zagrał prezydenta Lyndona B Johnsona. Pojawił się także w "The Grand Budapest Hotel" i "Dziewczynie z perłą".

Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Geralda w filmie "Goło i wesoło" z 1997 r. Za tę kreację został uhonorowany nagrodą BAFTA. W kolejnych latach był nominowany do tej nagrody jeszcze sześciokrotnie, zdobył także dwie nominacje do Oscarów. Do roli Geralda wrócił po 26 latach w serialu Disney + pod tym samym tytułem.